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Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle
Жителі Німеччини не поспішають заводити дітей
фото із відкритих джерел

Багато родин у Німеччині відкладають плани щодо народження дітей

У Німеччині народжується дедалі менше дітей – сумарний коефіцієнт народжуваності на сьогодні в країні – 1,35 дитини на одну жінку, тоді як 2021-го було ще 1,58. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на мюнхенський Інститут економічних досліджень (Ifo).

Тобто, якщо порівнювати 2023 рік з 2021-м, то протягом нього кожне восьме ліжко у пологовому відділенні порожнє. «За останні три роки дітородна поведінка змінилася. Пандемія коронавірусу, війна в Україні та падіння реальних доходів населення через високу інфляцію явно змусили багато родин відкласти плани щодо народження дітей», – заявив Йоахім Рагніц, заступник директора відділення Ifo.

Наголошується, що такі коливання показників призводять до довгострокових змін. Насамперед вони стосуються кількості місць, необхідних для догляду за дітьми, їхньої освіти, у більш тривалій перспективі – робочої сили та фінансування пенсійних фондів. Виникає потреба у мігрантах.

Рішення завести дитину – особиста справа кожного, зазначив Рагніц. Дитина коштує сім'ї приблизно 180 тис. євро, і парам або сім'ям доводиться приймати рішення на «дуже довгострокову перспективу».

Заходи підтримки народжуваності – постійна тема для дискусій. Конкурують два підходи: інституційну підтримку, наприклад через послуги з догляду за дітьми, та індивідуальну – через підвищення розміру дитячої допомоги.

До слова, Німеччину чекає суттєве підвищення цін. Компанії німецької промисловості, роздрібної торгівлі та корпоративних послуг планують підвищення цін, в результаті чого інфляція наблизиться до цільового показника Європейського центрального банку у 2%. 

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Теги: інфляція Німеччина діти війна соціум фінансування немовля населення дитина

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