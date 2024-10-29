НАТО та ЄС посилять співпрацю: що загрожує європейській безпеці

Створено нову високорівневу робочу групу для зміцнення існуючої співпраці НАТО – ЄС

Сьогодні, 29 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю Альянсу та ЄС. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Генеральний секретар та президентка ЄС наголосили, що розгортання північнокорейських солдатів на підтримку Росії становить серйозну загрозу європейській безпеці та глобальному миру. Вони додали, що це також є значною ескалацією війни проти України.

Для протидії цим новим загрозам і викликам генеральний секретар Рютте та президентка фон дер Ляєн домовилися створити нову високорівневу робочу групу для зміцнення існуючої співпраці НАТО – ЄС. Планування першої зустрічі цієї робочої групи очікується в найближчі тижні.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ.

Також журналісти газети The Telegraph пояснили, що залучення північнокорейських військових може значно посилити позиції Росії, яка зазнає великих втрат в Україні. Проте і Північна Корея, безсумнівно, отримує вигоду від цієї угоди.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.