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Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У разі ухвалення законопроєкту бійцям, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення зі служби

Сьогодні, 13 листопада, Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт про надання військовим права на демобілізацію, якщо їхні неповнорідні родичі загинули на війні. Про це повідомив народний депутат Олексія Гончаренка.

«Комітет Ради з нацбезпеки одностайно підтримав законопроєкт про надання права на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях (№11531)», йдеться у заяві.

У разі ухвалення законопроєкту бійцям, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення зі служби.

Нагадаємо, що сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Про це пише Урядовий портал.

Раніше набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

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Теги: Україна військові ЗСУ демобілізація смерть війна

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