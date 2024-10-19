Зеленський назвав головну мету українців

Зеленський висловив вдячність кожному воїну, усім громадянам України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета українців полягає у тому, щоб відвоювати для країни право на життя. Про це йдеться на його сторінці в Telegram.

«Наша мета – відвоювати для України право на життя. Вибити для України саме справедливість. Завершити цю війну надійним і чесним миром для всіх нас», – йдеться у заяві.

Зеленський також подякував усім, «хто наближає реалізацію цієї нашої мети: кожному воїну, усім громадянам України».

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.