Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)
В Україні близько 5 млн чоловіків, яких можна призвати
фото ілюстративне

Станом на початок 2024 року потенційний резерв – це чоловіки віком 18-26 років, становить 707 тис. осіб

Мобілізаційний резерв України становить близько 4,8 млн чоловіків. Решта або вже служать (1,3 млн), або не підлягають мобілізації (4,3 млн). Про це йдеться у дослідженні аналітичного видання Texty.org.ua. 

Як зазначається, мобілізації не підлягають люди з інвалідністю, чоловіки у віці 18-26 років, втікачі від війни, перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і вчителі. 

Водночас Україна має ще потенційний резерв – це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024-го він становить 707 тис. осіб (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).

Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження) фото 1

За аналогічною методологією аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити і не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на 3 млн.

У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020-му.

Аналітики обрали ці дані тому, що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.

З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення. 

Нагадаємо,  спікер Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) Роман Істомін заявив, що критичного зменшення мобілізованих громадян не спостерігається, проте процеси відбуваються «не з тією динамікою, яку хотілося б побачити». За словами військкома, якби призов справді був на низькому рівні, то українські захисники не отримували б поповнення на полі бою вже кілька місяців.

Читайте також:

Теги: війна мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надходження до бюджету за рахунок бронювання за гроші дозволить Україні позбутися фінансової залежності від інших країн
Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність
16 лютого, 08:38
Збиття двох російських літаків, смерть пілота Кузьмінова в Іспанії. Головне за 19 лютого
Збиття двох російських літаків, смерть пілота Кузьмінова в Іспанії. Головне за 19 лютого
19 лютого, 21:00
Столтенберг наголосив, що Україна має право на самооборону, а також завдавання ударів по законних військових цілях на території РФ
НАТО дозволило Україні бити по території Росії
22 лютого, 17:02
Думка про те, що мобілізувати можуть тільки одного працездатного чоловіка з родини, є хибною
Чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина: роз’яснення юриста
27 лютого, 17:48
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр
Німеччина та інші країни НАТО мають бути готові до війни: генерал назвав терміни
10 лютого, 22:20
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем'єрка Естонії назвала «пастки» у війні РФ проти України
12 лютого, 07:54
Німеччина взялась за оборонні проекти
Уперше з часів холодної війни Німеччина витратить рекордну суму на оборону
15 лютого, 07:22
Буданов не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським» мостом
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
25 лютого, 14:09
Речниця Сил оборони «Півдня» зауважила, що обстріл Одеси не пов'язаний з візитом Зеленського та Міцотакіса
Удар по Одесі під час візиту Зеленського. «Південь» зробив заяву
Вчора, 20:32

Суспільство

Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)
Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
Мріяв стати моряком та побачити світ, але з лайнера повернувся на фронт. Згадаймо Кирила Бабенцова
Мріяв стати моряком та побачити світ, але з лайнера повернувся на фронт. Згадаймо Кирила Бабенцова
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
Військовий-гей розповів, як його орієнтацію сприйняли побратими
Військовий-гей розповів, як його орієнтацію сприйняли побратими
Матеріальна допомога мобілізованим: які суми пропонують у різних містах
Матеріальна допомога мобілізованим: які суми пропонують у різних містах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
69K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
14K
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
3707
Ласкаво просимо до капітуляції! Що пропонує Григорій Явлінський українцям
2825
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
2656
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua