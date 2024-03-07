Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)

В Україні близько 5 млн чоловіків, яких можна призвати

Станом на початок 2024 року потенційний резерв – це чоловіки віком 18-26 років, становить 707 тис. осіб

Мобілізаційний резерв України становить близько 4,8 млн чоловіків. Решта або вже служать (1,3 млн), або не підлягають мобілізації (4,3 млн). Про це йдеться у дослідженні аналітичного видання Texty.org.ua.

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Як зазначається, мобілізації не підлягають люди з інвалідністю, чоловіки у віці 18-26 років, втікачі від війни, перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і вчителі.

Водночас Україна має ще потенційний резерв – це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024-го він становить 707 тис. осіб (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).

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За аналогічною методологією аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити і не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на 3 млн.

У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020-му.

Аналітики обрали ці дані тому, що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.

З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення.

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Нагадаємо, спікер Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) Роман Істомін заявив, що критичного зменшення мобілізованих громадян не спостерігається, проте процеси відбуваються «не з тією динамікою, яку хотілося б побачити». За словами військкома, якби призов справді був на низькому рівні, то українські захисники не отримували б поповнення на полі бою вже кілька місяців.