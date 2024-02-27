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Чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина: роз’яснення юриста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина: роз’яснення юриста
Думка про те, що мобілізувати можуть тільки одного працездатного чоловіка з родини, є хибною
фото з відкритих джерел

Законодавство не забороняє мобілізувати одразу кількох чоловіків з однієї родини

Чинне законодавство не передбачає заборони на одночасну мобілізацію кількох членів однієї сім'ї. Про це розповів юрист Ілля Шипко.

За словами правознавця, деякі українці хибно вважають, що мобілізувати можуть тільки одного працездатного чоловіка з родини. Зокрема, відсутня заборона на одночасну мобілізацію батька та сина – якщо вони є придатними до військової служби та досягли мобілізаційного віку, їх одночасно можуть призвати на службу, однак є винятки.

«Перш за все, в родинах, в яких є до прикладу жінка з інвалідністю, не може бути мобілізованим батько та син. Оскільки хтось один, відповідно до 23 статті Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» має здійснювати за нею догляд та матиме право на відстрочку від мобілізації», – роз’яснив юрист.

Шипко додав, що законодавством не передбачено, хто саме матиме право на таку відстрочку. Відповідно батько та син мають особисто між собою вирішувати хто буде мобілізованим.

«Також, до прикладу, батько у якого є троє дітей на утриманні до 18 років та повнолітній син, не може бути мобілізованим разом із повнолітнім сином. Оскільки згідно з 23 статтею закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» він матиме право на відстрочку від мобілізації», – зазначив юрист.

За словами Шипка, єдиною підставою для того, щоб не мобілізували батька та сина є наявні підстави у одного з них для відстрочки від мобілізації у відповідності до 23 статті закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку».

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: мобілізація син батько

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