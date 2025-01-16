Смертельна ДТП у Києві, черговий фейк про Олену Зеленську: головне за ніч

Дрони атакували Тамбовську область, у Києві сталась смертельна ДТП, колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську, ціни на популярний овоч падають, Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 січня, щоб ви були в курсі подій:

Атака дронів на Тамбовську область

У ніч проти 16 січня у місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що спрацювала ППО.

Очевидці зазначили, що атака почалася опівночі за київським часом. О другій ночі ще були повідомлення про проліт дронів.

У місті чули від чотирьох до восьми вибухів.

Повідомляється, що за попередніми даними безпілотники рухались в бік порохового заводу в селі Кузьміно-Гать. Там теж лунали вибухи. Селище розташоване приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною. Офіційного підтвердження від влади поки немає.

Смертельна ДТП у Києві

У Святошинському районі внаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Повідомляється, що ввечері 15 січня о 20:29 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Житомирському шосе.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford, загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми не сумісні з життям.

Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини.

Відомо, що причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

Фейк про Олену Зеленську

Колишній народний депутат України поширив чутки про те, що Олена Зеленська поїхала відпочивати на гірськолижний курорт Санкт-Моріц. Центр протидії дезінформації заявляє, що повідомлення не відповідає дійсності.

Повідомляється, що жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав.

«У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж», – йдеться у повідомленні.

ЦПД пояснює, що в повідомленні відсутні чіткі ознаки, за якими можна було б ідентифікувати Олену Зеленську або будь-кого з її оточення.

Та і сам автор допису вказує, що це лише припущення.

«Подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію Президента України та його родини», – додали в ЦПД.

Ціни на популярний овоч падають

Протягом цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на моркву.

Щотижневий моніторинг проєкту показав, що лише з початку цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%. Виробники пропонують до продажу ці коренеплоди по 23-30 грн/кг ($ 0,54-0,71/кг) залежно від якості та обсягу партії. При цьому зазначено, що виробники змушені знижувати ціни, навіть коли якісної продукції на ринку мало.

За словами виробників, на ціни тисне дуже стриманий попит на овочі середньої та низької якості. Гуртові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати моркву лише невеликими партіями. Вони пояснюють своє рішення тим, що реалізація коренеплоду розвивається низькими темпами.

Також виробники все частіше змушені перебирати наявні запаси коренеплодів, при цьому відсоток відбракування значно вищий у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Особливо гостро ця проблема зараз стоїть перед тими фермерами, сховища яких не обладнані належним чином.

Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини

Міноборони України заявило, що має намір мінімізувати бюрократію та розв'язати проблему паперової катастрофи в українській армії. Йдеться про процес списання FPV-дронів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона поділилась у соціальній мережі знімком, яке отримала від військовослужбовця. На фото зображено гору паперів, яка необхідна для списання 50 FPV-дронів. Тож Черногоренко пообіцяла знайти вирішення цієї проблеми протягом одного місяця.

Також вона закликала військових поділитись своїми думками щодо паперової тяганини, і що є найбільш незручним в цьому.

«Паперова катастрофа. Я беру тут публічне зобовʼязання протягом 1 місяця запропонувати, як це вирішити», – заявилася Черногоренко.

На заклик Черногоренко відгукнулись військові та пишуть про аспекти бюрократії, які заважають їм працювати.







