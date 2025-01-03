Рятувальники ліквідували наслідки атаки «Шахедів» на Київщині

На Київщині зафіксоване пошкодження шести приватних будинків, господарчої будівлі та приміщення непрацюючої автомийки

Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських безпілотників у Київській області. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Білоцерківському районі пошкоджені чотири приватні житлові будинки та господарча споруда. В одному з будинків виникла пожежа. Її ліквідували о 05:02. Троє людей постраждали.

У Броварському районі пошкоджений вантажний автомобіль, загинув водій 1999 року народження.

У Фастівському районі через падіння уламків травмована жінка 2002 року народження. Їй надають допомогу у районній лікарні.

Поліція Київської області повідомила, що станом на 07:30 на Київщині зафіксоване пошкодження шести приватних будинків, господарчої будівлі та приміщення непрацюючої автомийки. Сталося загоряння трав’яного настилу в одному з районів. Працівники ДСНС ліквідували пожежу.

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Станом на 07:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків, господарської будівлі та приміщення непрацюючої автомийки фото: Поліція Київської області, Facebook

Одна людина загинула, четверо дістали травми. Серед постраждалих - 16 річний хлопець. Неповнолітнього і постраждалу жінку госпіталізували. Ще двоє людей від госпіталізації відмовилися.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Внаслідок цього у Дарницькому районі загорівся приватний будинок.

У Голосіївському районі, де впали уламки, пожежі не було.

До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.