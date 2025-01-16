Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську

У мережі обговорюють відпочинок Першої леді України Олени Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц

Колишній народний депутат України поширив чутки про те, що Олена Зеленська поїхала відпочивати на гірськолижнтй курорт Санкт-Моріц. Центр протидії дезінформації заявляє, що повідомлення не відповідає дійсності.

Повідомляється, що жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав.

«У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж», – йдеться у повідомленні.

ЦПД пояснює, що в повідомленні відсутні чіткі ознаки, за якими можна було б ідентифікувати Олену Зеленську або будь-кого з її оточення.

Та і сам автор допису вказує, що це лише припущення.



«Подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію Президента України та його родини», – додали в ЦПД.

До слова, раніше російські пропагандисти запустили черговий фейк про ситуацію в Україні. Він стосувався першої леді Олени Зеленської.

Росіяни вигадали про наявність «ізраїльського паспорта» у Зеленської. Фото паспорта супроводжується текстом про нібито плани на втечу до Ізраїлю президентської родини. Однак опублікований пропагандистами документ має безліч помилок і доказів підробки.

Додамо, що ворожа пропаганда поширила фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим. У відео зазначено, що ці будинки начебто були куплені «членами команди Залужного» у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року.

Нагадаємо, що Міноборони України заявило, що має намір мінімізувати бюрократію та розв'язати проблему паперової катастрофи в українській армії. Йдеться про процес списання FPV-дронів.