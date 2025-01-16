Головна Новини
search button user button menu button

Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Перша леді України Олена Зеленська
фото: Офіс президента

У мережі обговорюють відпочинок Першої леді України Олени Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц

Колишній народний депутат України поширив чутки про те, що Олена Зеленська поїхала відпочивати на гірськолижнтй курорт Санкт-Моріц. Центр протидії дезінформації заявляє, що повідомлення не відповідає дійсності.

Повідомляється, що жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав.

«У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж», – йдеться у повідомленні.

ЦПД пояснює, що в повідомленні відсутні чіткі ознаки, за якими можна було б ідентифікувати Олену Зеленську або будь-кого з її оточення.
Та і сам автор допису вказує, що це лише припущення.


«Подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію Президента України та його родини», – додали в ЦПД.

До слова, раніше російські пропагандисти запустили черговий фейк про ситуацію в Україні. Він стосувався першої леді Олени Зеленської. 

Росіяни вигадали про наявність «ізраїльського паспорта» у Зеленської. Фото паспорта супроводжується текстом про нібито плани на втечу до Ізраїлю президентської родини. Однак опублікований пропагандистами документ має безліч помилок і доказів підробки.

Додамо, що ворожа пропаганда поширила фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим. У відео зазначено, що ці будинки начебто були куплені «членами команди Залужного» у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року.

Нагадаємо, що Міноборони України заявило, що має намір мінімізувати бюрократію та розв'язати проблему паперової катастрофи в українській армії. Йдеться про процес списання FPV-дронів.

Читайте також:

Теги: депутат відпочинок Олена Зеленська відео фейк Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полонений зауважив, що не знав, що воює проти України
Полонений боєць із Північної Кореї заявив, що хоче жити в Україні
12 сiчня, 20:44
Як відомо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні визнана найвпливовішою людиною Європи за версією Politico
Обійми Мелоні і Зеленського замилували мережу
10 сiчня, 11:45
Співачка хоче приїхати до України після завершення війни
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
6 сiчня, 17:54
Максим Жорін закликав українців до боротьби
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
5 сiчня, 16:58
Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію
Порятунок TikTok. Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону платформи
28 грудня, 2024, 13:18
Підозрюваний у ліквідації генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова громадянин Узбекистану Ахмаджон Курбанов
Підозрюваного у вбивстві генерала РФ Кирилова взято під варту
20 грудня, 2024, 10:01
Будівля парламенту самопроголошеної республіки Абхазія
Біля будівлі парламенту самопроголошеної Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат
19 грудня, 2024, 13:09
Раніше нардепи провалили голосування за виключення Бойка
Звільнення Бойка з парламентського комітету: Арахамія дав обіцянку
18 грудня, 2024, 15:47
Понад п'ять мільйонів громадян України перебувають у країнах Євросоюзу
Стало відомо, скільки українців перебувають за кордоном
17 грудня, 2024, 17:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
26K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
23K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
16K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку

Новини

Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
Вчора, 22:23
На війні загинув президент українського футбольного клубу
Вчора, 06:51

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua