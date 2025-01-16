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Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Кількість паперів, що необхідна для списання 50 FPV-дронів
фото: Катерина Черногоренко

Черногоренко пообіцяла знайти вирішення цієї проблеми протягом одного місяця

Міноборони України заявило, що має намір мінімізувати бюрократію та розв'язати проблему паперової катастрофи в українській армії. Йдеться про процес списання FPV-дронів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона поділилась у соціальній мережі знімком, яке отримала від військовослужбовця. На фото зображено гору паперів, яка необхідна для списання 50 FPV-дронів. Тож Черногоренко пообіцяла знайти вирішення цієї проблеми протягом одного місяця.

Також вона закликала військових поділитись своїми думками щодо паперової тяганини, і що є найбільш незручним в цьому. 

«Паперова катастрофа. Я беру тут публічне зобовʼязання протягом 1 місяця запропонувати, як це вирішити», – заявилася Черногоренко.

На заклик Черногоренко відгукнулись військові та пишуть про аспекти бюрократії, які заважають їм працювати.

Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини фото 1
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини фото 2

Нагадаємо, Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних силах України. Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку «Резерв+» вже в січні цього року.

Також додамо, що оновлення застосунку «Армія+» спростило подачу рапортів для військовослужбовців. До слова, у 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+. 

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Теги: Міноборони армія документи військові

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