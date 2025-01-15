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Міноборони Німеччини та Бундесвер залишають соцмережу Маска через конфлікт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони Німеччини та Бундесвер залишають соцмережу Маска через конфлікт
Німецькі відомства вважають, що в соцмережі X дедалі складніше вести суперечки
фото з відкритих джерел

Ілон Маск раніше зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики

Міністерство оборони Німеччини та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X. Рішення пов'язане з тим, що дискутувати на платформі «стає дедалі складніше». Про це повідомляє Politico.

Рішення покинути платформу було ухвалено через кілька днів після того, як її власник, американський мільярдер Ілон Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Аліс Вайдель. Після такого кроку Міноборони Берлін обговорить, чи повинні всі установи припинити користуватися соціальною мережею.

«Основною причиною такого рішення є те, що, за оцінкою Міністерства оборони, об’єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим», – йдеться в заяві міністерства.

Міноборони не перейде до Bluesky – популярної альтернативи X – натомість продовжить поширювати контент в Instagram, YouTube та на каналі у WhatsApp.

«Важко досягти балансу. Міністерство оборони зайняло свою позицію, але поки що ми користуємося платформою», – сказав журналістам у Берліні речник канцелярії.

Раніше дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи в X.

Нагадаємо, соціальна мережа X Ілона Маска почне брати гроші за реєстрацію користувачів. Реєстрація в X все ще безкоштовна, проте, за даними ЗМІ, найближчими місяцями це може змінитися. Соціальна мережа має намір стягувати $8 з кожного нового користувача за створення облікового запису. Очікується, що нововведення запрацює у всьому світі в лютому 2025 року.

До слова, останніми тижнями мільярдер Ілон Маск вирішив перенаправити увагу від проблем в Сполучених Штатах до того, що відбувається у Європі. Так, спершу він зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики.

Зокрема мільярдер підтримав ультраправих і через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».

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Теги: Німеччина Ілон Маск Міноборони соцмережі

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