У Києві сталась смертельна ДТП: двоє людей загинуло

Водій та пасажирка отримали травми не сумісні з життям

У Святошинському районі внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що ввечері 15 січня о 20:29 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Житомирському шосе.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford, загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми не сумісні з життям.

Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини.

Відомо, що причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

До слова, у Голосіївському районі Києва, 11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

Раніше ми писали, що на Рівненщині під колесами мотоцикла загинув пішохід. 14-річний мотоцикліст наїхав на місцевого жителя, який ішов узбіччям.