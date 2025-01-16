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У Києві сталась смертельна ДТП: двоє людей загинуло

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві сталась смертельна ДТП: двоє людей загинуло
Розтрощений автомобіль внаслідок ДТП
фото: ДСНС

Водій та пасажирка отримали травми не сумісні з життям

У Святошинському районі внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що ввечері 15 січня о 20:29 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Житомирському шосе.
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford, загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми не сумісні з життям.

У Києві сталась смертельна ДТП: двоє людей загинуло фото 1

Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини.
Відомо, що причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

До слова, у Голосіївському районі Києва, 11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей. 

Раніше ми писали, що на Рівненщині під колесами мотоцикла загинув пішохід. 14-річний мотоцикліст наїхав на місцевого жителя, який ішов узбіччям.

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Теги: водій рятувальники пальне ДТП ДСНС жінка чоловік

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