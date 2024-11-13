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На заході та півночі України випав перший сніг

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На заході та півночі України випав перший сніг
Перший сніг у Житомирі
фото: Главком

Рятувальники Львова попередили, що на території області та міста 13-15 листопада прогнозують ожеледицю на дорогах

12 та 13 листопада у кількох регіонах України випав перший сніг. Жителі Житомирщини та Львівщини активно публікують фото та відео засніжених вулиць.

Так, сьогодні, 13 листопада, засніжило на Житомирщині. Завдяки холодній температурі сніг затримується на дорогах і створює відчуття «зимової казки».

А вчора, 12 листопада, перший сніг завітав на Львівщину. Рятувальники Львова попередили, що на території області та міста 13 – 15 листопада прогнозують ожеледицю на дорогах.

Район населеного пункту Новий Милятин. На відрізку з 480 км по 500 км автодороги М-06 Київ — Чоп
Район населеного пункту Новий Милятин. На відрізку з 480 км по 500 км автодороги М-06 Київ — Чоп
фото: Патрульна поліція

У ДСНС пригадали, що водіям при ожеледиці варто бути вкрай уважними. Зокрема: дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовлятись від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій.

Нагадаємо, 13 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У середу в Україні передбачається хмарна погода. У західних областях – опади переважно у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. 

До слова, у Харкові ще 3 листопада випав перший сніг, про що повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Кадри негоди у Харкові публікують місцеві пабліки. Судячи з відео, сніг падає мокрий. Він тане, не затримуючись на дорогах.

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Теги: погода зима снігопад

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