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Сніг, дощ та ожеледиця. У найближчі дні погода значно погіршиться – ДСНС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сніг, дощ та ожеледиця. У найближчі дні погода значно погіршиться – ДСНС
21-23 листопада у більшості регіонів України, 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг
фото: Главком

У ДСНС закликали пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати поїздки на далекі відстані

Вже за декілька днів погода в Україні значно погіршиться. 21-23 листопада у більшості регіонів України, 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Карпатах будуть сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с та хуртовини. В Україні, крім південної частини, ймовірно утвориться сніговий покрив висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах буде ожеледиця; місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу.

У ДСНС закликали пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані.

Сніг, дощ та ожеледиця. У найближчі дні погода значно погіршиться – ДСНС фото 1
фото: ДСНС

Нагадаємо, 12 та 13 листопада у кількох регіонах України випав перший сніг. Жителі Житомирщини та Львівщини активно публікують фото та відео засніжених вулиць. 

У ДСНС пригадали, що водіям при ожеледиці варто бути вкрай уважними. Зокрема: дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовлятись від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій.

До слова, у Харкові ще 3 листопада випав перший сніг, про що повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Кадри негоди у Харкові публікують місцеві пабліки. Судячи з відео, сніг падає мокрий. Він тане, не затримуючись на дорогах.

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Теги: ДСНС снігопад погода

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