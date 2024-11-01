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Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
Енергетики зробили все можливе для захисту критичної інфраструктури від атак дронів
фото: Харківобленерго

Енергокомпанії та Міненерго зробили все можливе для підготовки до зими – народна депутатка

Енергетичний сектор України демонструє високу готовність до зимового періоду. Про це заявила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

За її словами, енергетики зробили все можливе для захисту критичної інфраструктури від атак дронів.

«Я вам хочу сказати, що від дронів якраз у нас є такий захист першого ступеню на них енергетичних об’єктах. І навіть другого ступеню вже практично ми зробили все можливе для того, щоб ризики були зменшені. Але якщо буде удар саме ракетами, то тут допоможе тільки ППО», – зазначила депутатка.

Вона особливо відзначила роль енергетичних компаній та міністра енергетики у підготовці до зимового періоду.

«Знову хочу подякувати всім енергетичним компаніям і міністру енергетики Герману Галущенку за те, що у нас якраз цей напрямок, він просувається. І ми працюємо з партнерами, які допомагають нам. Те, що ми бачимо сьогодні, як ми підійшли до цієї зими – хочу вам сказати, що це подвиг», – підкреслила Гриб.

Депутатка також наголосила на важливості збільшення імпорту електроенергії для стабілізації ситуації в енергетичному секторі.

«І до речі остання новина, яку ми отримали, також може тішити. Тому що була піднята пропускна спроможність для імпорту. Збільшуємо імпорт, і я думаю, це буде дійсно допомагати нам», – пояснила вона.

Водночас Гриб зазначила, що для повного захисту енергетичної інфраструктури необхідне посилення протиповітряної оборони, особливо у випадку ракетних атак.

Нагадаємо, із жовтня 2022 року енергосистема України зазнала понад 1000 атак, що залишило країну лише з приблизно третиною довоєнної потужності виробництва електроенергії.

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Теги: Міненерго імпорт електроенергія Вікторія Гриб зима

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