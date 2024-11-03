У пустелі Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг

Ці шторми супроводжуватимуться сильними вітрами

Уперше в історії у північних регіонах Саудівської Аравії випав сніг. Потужний снігопад пройшов у північному регіоні Аль-Джауф. Про це повідомляє видання Khaleej Times.

З минулої середи сильні дощі, які супроводжувалися великою кількістю граду, прокотилися по частинах регіону Аль-Джавф у Королівстві.

«Буквально вчора снігопад накрив гірські райони, створивши вражаючу зимову картину», – пише видання.

Синоптики попереджають, що днями в регіоні очікуються сильні дощі та град, які можуть погіршити видимість на дорогах.

Також ці шторми, ймовірно, супроводжуватимуться сильними вітрами.

Нагадаємо, на заході Фінляндії вітер уперше в історії сягнув ураганних показників, внаслідок чого станом на суботу залишаються знеструмленими 17 тисяч будинків. Про це повідомляє Yle.

У Раума середня швидкість вітру в п'ятницю ввечері досягла 33,5 метра за секунду, у Порі – до 30,3 м/с. Ураганом у Фінляндії вважається вітер, середня швидкість якого становить не менше 33 м/с.

Це перший випадок, коли у Фінляндії було зафіксовано справжній ураган, сказав метеоролог Матті Хуутонен.