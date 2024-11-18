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Вцілів після того, як підірвала Москва. Який нині вигляд має найбільший бункер України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вцілів після того, як підірвала Москва. Який нині вигляд має найбільший бункер України
На Закарпатті можна відвідати найбліьший в Україні
скріншот відео з ютуб-каналу «Узол і Манько: надихаємо на подорожі»

Одна з мало відомих туристичних локацій Закарпаття – підземні тунелі часів Другої світової війни

У селі Верхня Грабівниця на Закарпатті розташований найбліьший в Україні бункер. Колись його намагалася знищити Москва, але нині це місце відкрите для туристів. Про цю незвичну локацію розповіло подружжя блогерів Макс Узол та Оля Манько на своєму ютуб-каналі.

Збудували бункер угорці ще у 1939−1944 роках. Він був частиною оборонної лінії Арпада.

«Його головна функція полягала саме у вогневих точках, які так збудовані, що ідеально видно ту дорогу через село. Тому що це колись була єдина міжнародна траса через Карпати – краща з кращих доріг, – Львів-Будапешт. Раніше не було траси Київ-Чоп», – пояснив гід Іван, із яким поспілкувалося подружжя.

Найбільший бункер України
Найбільший бункер України
скріншот відео з ютуб-каналу «Узол і Манько: надихаємо на подорожі»
Бункер був частиною оборонної лінії Арпада
Бункер був частиною оборонної лінії Арпада
скріншот відео з ютуб-каналу «Узол і Манько: надихаємо на подорожі»

Тривалий час підземні тунелі були закриті, адже входи до них було підірвано.

«Москва дала наказ підірвати, знищити, повністю стерти з лиця землі історію лінії Арпада, щоб про неї навіть згадки не лишилося», – розповів Іван.

Утім, попри старання Росії, підземні ходи вціліли. Їхнім відновленням зайнялися у 2012 році – провели розчистку та викачали воду. Процес зайняв чотири місяці.

Узол і Манько показали найбільший бункер України
Узол і Манько показали найбільший бункер України
скріншот відео з ютуб-каналу «Узол і Манько: надихаємо на подорожі»

Протяжність оборонної лінії – понад 600 км, 300 з яких – в українських Карпатах. Для туристів сьогодні відкрито приблизно 500 м шляхів.

За словами краєзнавця, бункер побудували саме в цьому місці, адже тут була головна траса. Усі тунелі викопували вручну. За різними даними, під час робіт тут загинули понад 20 тис. працівників.

«Будували його в таємниці. Скоріше за все, що й архіви засекретили. Я сумніваюся, що в угорських архівах немає цих документів, бо втратити їх неможливо. Тому ми про бункер майже нічого не знаємо, бо фактів немає. Спогади лишилися в тих людей, які працювали на цьому будівництві. Цей об'єкт тримали в такій таємниці, що місцевим говорили, ніби будують лікарню», – додав гід.

Для туристів сьогодні відкрито приблизно 500 м шляхів найбільшого в Україні бункера
Для туристів сьогодні відкрито приблизно 500 м шляхів найбільшого в Україні бункера
скріншот відео з ютуб-каналу «Узол і Манько: надихаємо на подорожі»

Призначення бункера досі лишається загадкою. Краєзнавець зазначив, що такий масштаб бункера суто для оборони є недоцільним, а тому його могли використовувати й для інших цілей. Зокрема, як припускає Іван, тут навіть могла розташовуватися секретна лабораторія.

Зазначається, що бункер здатен витримати будь-яку атаку з повітря, і нібито навіть ядерну.

Подейкують, що в бункері могла розташовуватися секретна лабораторія
Подейкують, що в бункері могла розташовуватися секретна лабораторія
скріншот відео з ютуб-каналу «Узол і Манько: надихаємо на подорожі»

Нагадаємо, селища Урич і Ворохта, що розташовані у Львівській та Івано-Франківській областях, потрапили до переліку «Найкращі туристичні села» Всесвітньої туристичної організації ООН (The Best Tourism Villages).

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Теги: Закарпаття Угорщина подорож Карпати (гори) туризм

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