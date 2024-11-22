Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)
фото: glavcom.ua

Дорожні служби продовжують посилено працювати, аби забезпечити безпеку руху

Сьогодні, 22 листопада, у столиці близько 14 години розпочався сильний снігопад. Вулиці засипає, на дорогах ускладнений рух.

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, станом на ранок 22 листопада для розчищення доріг та обробки їх протиожеледними сумішами залучено 196 одиниць техніки та 249 працівників.

Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото) фото 1

З початку негоди для боротьби з ожеледицею було використано вже 5690 тонн піщано-соляної суміші. Завдяки оперативним діям дорожніх служб проїзд на автошляхах державного та місцевого значення в межах Київської області забезпечено.

Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото) фото 2

Проте, синоптики попереджають про можливі ускладнення погодних умов протягом дня. Очікується мокрий сніг та дощ, що може призвести до утворення ожеледиці на дорогах. Тому дорожні служби продовжують посилено працювати, аби забезпечити безпеку руху.

Як повідомляє «Укргідрометцентр» 23 листопада у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, вдень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях
значний дощ; у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с; у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах
ожеледиця. I рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото) фото 3

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні, 22 листопада, у Києві очікуються небезпечні погодні умови, ожеледиця та сильний вітер. У столиці очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Теги: снігопад вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня
У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня
30 жовтня, 07:12
Прогноз погоди на 3 листопада
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 06:00
Протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 градусів
Температура буде комфортною: прогноз погоди на 30 жовтня
30 жовтня, 07:28
Прогноз погоди на 7 листопада
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
7 листопада, 06:00
У п'ятницю ввечері на заході та півдні Фінляндії були знеструмлені близько 40 тис. будинків
У Фінляндії вперше зафіксовано ураган. Негода залишила без електрики тисячі будинків
2 листопада, 16:15
Після повені в Іспанії врятували жінку із затопленого автомобіля
Надзвичайники в Іспанії врятували жінку, яка пробула після повені три дні в автомобілі
3 листопада, 04:48
Пориви вітру у столиці вже призвели до падіння дерев та пошкоджень дахів
Негода на Київщині: в області пошкоджено 18 електромереж
4 листопада, 13:51
Водії Сицилії опинились заблокованими у своїх авто через зливи
Будинки затоплені, доріг нема: Сицилія пішла під воду через потужні зливи
14 листопада, 13:37
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
19 листопада, 14:52

Новини

Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)
Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)
Чи запустить Путін «Орєшнік» по Києву? Колишній головний військовий прокурор України відповів
Чи запустить Путін «Орєшнік» по Києву? Колишній головний військовий прокурор України відповів
Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом
Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом
Столиця демонтує 47 об’єктів, які пов’язані із Росією та СРСР
Столиця демонтує 47 об’єктів, які пов’язані із Росією та СРСР
На Виноградарі горіла багатоповерхівка, є жертви
На Виноградарі горіла багатоповерхівка, є жертви
Усі потяги кільцевої електрички затримуються через хуліганів
Усі потяги кільцевої електрички затримуються через хуліганів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
14K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
6775
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
5714
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
4233
Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN

Новини

Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua