Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)

Дорожні служби продовжують посилено працювати, аби забезпечити безпеку руху

Сьогодні, 22 листопада, у столиці близько 14 години розпочався сильний снігопад. Вулиці засипає, на дорогах ускладнений рух.

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, станом на ранок 22 листопада для розчищення доріг та обробки їх протиожеледними сумішами залучено 196 одиниць техніки та 249 працівників.

З початку негоди для боротьби з ожеледицею було використано вже 5690 тонн піщано-соляної суміші. Завдяки оперативним діям дорожніх служб проїзд на автошляхах державного та місцевого значення в межах Київської області забезпечено.

Проте, синоптики попереджають про можливі ускладнення погодних умов протягом дня. Очікується мокрий сніг та дощ, що може призвести до утворення ожеледиці на дорогах. Тому дорожні служби продовжують посилено працювати, аби забезпечити безпеку руху.

Як повідомляє «Укргідрометцентр» 23 листопада у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, вдень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях

значний дощ; у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с; у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах

ожеледиця. I рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні, 22 листопада, у Києві очікуються небезпечні погодні умови, ожеледиця та сильний вітер. У столиці очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.