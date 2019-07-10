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    Суспільство

    Соціологи назвали найбільш пізнаванних політиків

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    Президентів Зеленського та Порошенка знають майже 100% українців - Соціологи назвали найбільш пізнаванних політиків
    Президентів Зеленського та Порошенка знають майже 100% українців
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Лідером рейтингу залишається Володимир Зеленський, а антирейтингу – Петро Порошенко. А мінімальну довіру українці виказують Арсену Авакову

    Найбільша пізнаванність серед політиків - у Петра Порошенка (99,6%). Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

    Трохи менша пізнаванність у Юлії Тимошенко (99,5%) та Володимира Зеленського (99,3%).

    Лідера радикалів Олега Ляшка знають 98,3% опитаних.

    А на п’ятому місці – чинний прем’єр Володимир Гройсман (96,4%).

    Найменша пізнаванність серед запропонованих громадсько-політичних діячів – у представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука (25%).

    Найбільший рейтинг довіри серед політиків – у президента Володимира Зеленського (67,8%). Найменшої довірою користується глава МЗС Арсен Аваков (5,9%).

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    Лідером антирейтингу залишається Петро Порошенко. Так, до нього негативно ставляться 70,9% опитаних.

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    Опитування проводилося з 25 червня до 7 липня 2019 року. Методом інтерв'ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося на територіях, які контролює українська влада.

    Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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