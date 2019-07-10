Соціологи назвали найбільш пізнаванних політиків



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Президентів Зеленського та Порошенка знають майже 100% українців Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Лідером рейтингу залишається Володимир Зеленський, а антирейтингу – Петро Порошенко. А мінімальну довіру українці виказують Арсену Авакову

Найбільша пізнаванність серед політиків - у Петра Порошенка (99,6%). Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Трохи менша пізнаванність у Юлії Тимошенко (99,5%) та Володимира Зеленського (99,3%).

Лідера радикалів Олега Ляшка знають 98,3% опитаних.

А на п’ятому місці – чинний прем’єр Володимир Гройсман (96,4%).

Найменша пізнаванність серед запропонованих громадсько-політичних діячів – у представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука (25%).

Найбільший рейтинг довіри серед політиків – у президента Володимира Зеленського (67,8%). Найменшої довірою користується глава МЗС Арсен Аваков (5,9%).

Лідером антирейтингу залишається Петро Порошенко. Так, до нього негативно ставляться 70,9% опитаних.

Опитування проводилося з 25 червня до 7 липня 2019 року. Методом інтерв'ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося на територіях, які контролює українська влада.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.