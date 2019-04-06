Сьогодні ЦВК планує опрацювати останні протоколи з «мокрими печатками»



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У ЦВК повідомили, що агітація за кандидатів у президенти буде дозволена відразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів

На порядку денному опрацювати протоколи від близько 20 окружних виборчкомів, - ЦВК

Сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) планує прийняти від ОВК останні паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента України. Про це повідомив заступник голови ЦВК Олег Конопольський, інформує РБК-Україна.

«Сьогодні уточнюємо останні протоколи. Плануємо, що вже сьогодні вдастся завершити. Але роботи ще до кінця дня», - повідомив Конопольський.

Так, у прес-службі ЦВК зазначили, що на порядку денному опрацювати протоколи від близько 20 окружних виборчкомів.

«Загалом планується прийняти уточнення в 19-ти, три вже прийняли. Ще два ОВК в дорозі, чекаємо їх. Якщо сьогодні вдастся прийняти всі уточнення, їх все одно потрібно буде перевірити», - додали в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що у ЦВК пояснили, коли буде дозволена агітація кандидатів. Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко повідомив, що агітація буде дозволена тільки з моменту оголошення повторного голосування на виборах президента України - 2019.