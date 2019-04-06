Вибори-2019: Гриценко подав до суду на Google



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко стверджує, що Google на перше місце в пошуковій системі вивів посилання на сайт, який містить недостовірну інформацію про кандидата

Кандидат на пост президента України в особі уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії звернувся з позовом до ТОВ «Гугл» про визнання протиправними дій щодо поширення інформації.

Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на рішення суду Подільського району Києва.

У матеріалах справи говориться, що 20 березня 2019 року в пошуковій системі Google було виявлено поширення матеріалу, який займав першу позицію в її видачі. Розміщений матеріал, за твердженням позивача, містив недостовірну інформацію про кандидата і поширювався з маркером «Реклама». Це свідчить про те, що він був проплачений.

На думку позивача, протиправні дії ТОВ «Гугл» полягають у тому, що пошукова система поширила недостовірну інформацію про кандидата, вивівши посилання на сайт на перше місце в пошуковій системі. У рішенні суду не вказується ім'я кандидата, проте наголошується, що ЦВК зареєструвала його постановою № 62 від 15 січня 2019 року. Слід зазначити, що під цим номером був зареєстрований Анатолій Гриценко. Також в рішенні немає інформації про сайт, який поширював інформацію про кандидата. У той же час згадується, що інформація містила наступне висловлювання: «Даний сайт зроблено з метою пролити світло на корупційні діяння Особа_1 та вберегти Україну від лап шахрая», яке містить неправдиві відомості про кандидата.

ЗМІ зазначає, що якщо ввести цю фразу в пошуковику Google - видасть тільки один сайт, де є такий вислів, - grytsenko.net. 28 березня суд відмовив у задоволенні позову. «Під час дослідження доказів по справі 28 березня 2019 суд здійснив пошуковий запит на сайті www.google.com по ключовому слову «Особа_1», однак на першій позиції пошукова система запропонувала інше посилання...» - йдеться у рішенні.

Таким чином суд прийшов до висновку, що матеріали справи не містять доказів про те, що ТОВ «Гугл» поширювала неправдиву інформацію про кандидата в президенти шляхом розміщення спірного посилання і виведенням матеріалу на перше місце в пошуковій системі.

Суд також звернув увагу на ту обставину, що в матеріалах справи відсутні докази того, що саме ТОВ «Гугл» є власником сайту www.google.com, тоді як власником може бути й інша особа, у тому числі засновник українського суспільства - Google International LLC.

Як відомо, Гриценка у першому турі підтримало 6,91% виборців (1 306 411 виборців).

Напередодні Гриценко зізнався, що домовився про зустріч із Зеленським.

До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пдна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.