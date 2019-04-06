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    Думки вголос

    Порошенко не збирається віддавати владу

    • Володимир Бойко

      Журналіст

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко не збирається віддавати владу
    Петро Порошенко

    Хочу розчарувати прихильників Володимира Зеленського, які вважають, що в Петра Порошенка навіть теоретично немає жодних шансів залишитись на посаді президента

    По-перше, вони взагалі неправильно ставлять питання – йдеться не про виграш чи програш на виборах, а про те, чи віддасть Порошенко владу. Так ось: віддавати владу він не збирається.

    По-друге, припинити нинішнє політичне шапіто зовсім нескладно – для цього Порошенкові достатньо після 8 квітня заявити, що він відмовляється брати участь у повторному голосуванні (причини цього йому розпише Олег Медведєв – мовляв, не хочу перетворювати історичний процес на фарс, живу інтересами України й не можу дивитись, як маріонетка Коломойського ллє воду на млин ворогів держави й т.п.). У такому разі, відповідно до ч.4 ст.85 ЗУ «Про вибори президента України», у виборчий бюлетень буде внесено прізвище лише одного кандидата – Володимира Зеленського. Але для того, щоби вибори відбулись, йому доведеться, відповідно до ч.18 ст.85 цього Закону, набрати більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні.

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    Звісно, у такому разі для значної частини виборців, які голосували в 1-му турі за обох Тимошенків, Бойка, Вілкула, Смешка, Ляшка й навіть самого пана Гриценка, зникає мотивація взагалі йти на дільниці. Але й значна частина тих, хто віддав голоси за Зеленського, також не братиме участі в голосуванні – для них головним було не дати шанс Порошенкові. Не кажучи вже про те, що для походу на дільниці будуть мобілізовані всі штатні та позаштатні порохоботи й так звана інтелігенція на чолі з Дмитром Корчинським.

    Водночас відкриються широченні можливості для фальсифікацій, оскільки група підтримки Зеленського просто немає такого адміністративного ресурсу, щоби охопити всі виборчі дільниці України. А про те, що буде коїтись на прифронтовому Сході, у слідчих ізоляторах і психіатричних лікарнях, годі й говорити.

    Урешті-решт, Зеленський у 2-му турі набере менше 50% голосів, ЦВК оголосить президентські вибори такими, що не відбулись, і все почнеться по новій: проголошення нової кампанії по виборах президента України, висування Дмитра Гнапа та збір ним 2,5 млн. грн. з наївних громадян для внесення застави, отримання Юрієм Тимошенком ще одного автомобіля від народного депутата Гончаренка за згоду балотуватись і т.д. При цьому, у такому випадку президентські вибори проводитимуться одночасно з парламентськими з метою економії бюджетних коштів. А це вже буде інша реальність.

    Щоправда, є варіант як не допустити такого розвитку подій – треба, щоби не пізніше 8 квітня з виборів знявся сам Зеленський. У такому разі, відповідно до ч.3 ст. 85 ЗУ «Про вибори президента України», замість нього у виборчий бюлетень на повторне голосування 21 квітня буде включена Юлія Володимирівна – як кандидат у президенти, що посів третє місце. І тоді шансів у Петра Олексійовича не буде точно, навіть якщо він здасть не тільки сечу на аналізи, але й кал на яйцеглист.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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