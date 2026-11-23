Окремо депутат згадав Василя Малюка, зауваживши, що той є бойовим генералом і бере участь у бойових операціях

Тимчасова слідча комісія може вдатися до примусового приводу колишнього голови СБУ Василя Малюка, ексгенерального прокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Водночас остаточного рішення щодо цього немає. Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у коментарі «Главкому».

За словами парламентаря, після застосування процедури примусового приводу до ескміністра оборони Михайла Федорова комісія може розглянути аналогічний крок щодо інших запрошених посадовців.

«Це питання можливе, але це рішення комісії. Я не можу тут за всю комісію говорити. Ми з колегами поспілкуємося. Чесно кажучи, нам би дуже не хотілося б цього», – зазначив Гончаренко.

Він наголосив, що примусовий привід керівників антикорупційних органів матиме негативний вигляд для України на міжнародному рівні.

«Це буде ганебно перед усім світом, що парламент має застосовувати привід до керівників антикорупційних органів, щоб вони з'явилися свідчити. Це якось дуже погано виглядає. Це дуже поганий розвиток подій, і я би не хотів рухатися таким чином», – сказав депутат.

Окремо Гончаренко згадав Василя Малюка, зауваживши, що той є бойовим генералом і бере участь у бойових операціях. Також парламентар висловив сподівання, що всі запрошені посадовці, зокрема Руслан Кравченко та Ігор Магомедрасулов, самостійно з'являться на засідання комісії.

«Я дуже сподіваюся, що всі означені, а також і Кравченко, і Магомедрасулов зроблять висновки і з'являться так, як вимагає закон, як вимагає проста мораль і здоровий глузд», – підсумував Гончаренко.

Варто нагадати, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони України Михайла Федорова на своє засідання. Виконання рішення покладається на Національну поліцію.