Тимчасова слідча комісія Верховної Ради намагалася зв'язатися з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком і запросити його на засідання, однак не отримала від нього жодної відповіді. Про це народний депутат та очільник ТСК Олексій Гончаренко повідомив кореспонденту «Главкома».

За словами парламентаря, запрошення надсилали різними доступними способами. Зокрема, комісія зверталася до Офісу генерального прокурора та телефонувала на мобільні номери Кравченка, якими він користувався під час перебування в Україні.

«Ми не маємо жодної відповіді від Руслана Кравченка. Ми направляли всюди, куди могли, відповідні запрошення. І я впевнений, що Кравченко чудово знав про наше запрошення. На жаль, теж не включився», – зазначив Гончаренко.

Він додав, що точний перелік каналів зв'язку та спосіб надсилання запрошень варто уточнювати в секретаріаті комісії. Водночас депутат наголосив, що ТСК використала всі доступні їй можливості, аби запросити генпрокурора.

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Окремо Гончаренко прокоментував інформацію про можливе перебування Кравченка в Австрії. За його словами, члени комісії чули про це із засобів масової інформації, однак не мають підтвердження.

«Ми чули з засобів масової інформації, що він знаходиться в країні під назвою Австрія. Але чи це правда, чи це неправда, якраз ми б його і спитали, якщо б він до нас доєднався. Де він знаходиться, на яких підставах?» – сказав депутат.

Гончаренко висловив сподівання, що Кравченко змінить позицію та долучиться до наступного засідання комісії, де парламентарі зможуть поставити йому запитання щодо його місцеперебування.

Варто нагадати, що тимчасова слідча комісія може вдатися до примусового приводу колишнього голови СБУ Василя Малюка, ексгенерального прокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Водночас остаточного рішення щодо цього немає.

Також зазначимо, що 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

До слова, 28 жовтня колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан».

Водночас Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають заяву колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито підготовку насильницьких дій проти нього спробою забезпечити собі захист у країні перебування.