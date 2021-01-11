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    Суспільство

    Сьогодні – Всесвітній день слова «дякую»: традиції та прикмети

    • Розсилка
    <p>Існує версія, що Всесвітній день &laquo;дякую&raquo;вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі</p> - Сьогодні – Всесвітній день слова «дякую»: традиції та прикмети

    Існує версія, що Всесвітній день «дякую»вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі

    Північний вітер і безхмарне небо сьогодні обіцяють настання холодів

    Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Всесвітній день слова «дякую», а віряни відзначають День Йосипа Обручника.

    Існує версія, що Всесвітній день «дякую»вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

    Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

    Яке сьогодні релігійне свято

    11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії.

    З цим днем також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та сум.
    • Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.
    • Заметіль обіцяє похмурий липень.
    • Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то невдовзі відлига.
    • Сніг падає великими пластівцями – до потепління.
    • Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.
    • Зірки мерехтять на небі – до морозів.
    • Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.
    • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
    • Ліс гудить – до теплих днів.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна 11 січня ходити в ліс
    • Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити
    • Не можна випускати з дому дітей
    • Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 11 січня, іменини відзначають Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій.

    Теги: церква свята традиції
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