Сьогодні – Всесвітній день слова «дякую»: традиції та прикмети

Існує версія, що Всесвітній день «дякую»вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі

Північний вітер і безхмарне небо сьогодні обіцяють настання холодів

Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Всесвітній день слова «дякую», а віряни відзначають День Йосипа Обручника.

Існує версія, що Всесвітній день «дякую»вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

Яке сьогодні релігійне свято

11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії.

З цим днем також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.

Народні прикмети й традиції

Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та сум.

Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то невдовзі відлига.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Ліс гудить – до теплих днів.

Що не можна робити сьогодні

Не можна 11 січня ходити в ліс

Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити

Не можна випускати з дому дітей

Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде

Хто святкує день ангела

У понеділок, 11 січня, іменини відзначають Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій.