Фінансисти розповіли, що буде з курсом долара до старого Нового року

Фінансові аналітики обережні у прогнозах

У перший тиждень нового року готівковий і безготівковий долар жили, образно кажучи, кожен своїм життям. Безготівковий показував стабільність, готівковий дорожчав після Нового року і дешевшав перед православним Різдвом.

Куди піде тренд від Різдва до старого Нового року, і як вплине на курс введення локдауну, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом з початку 2021 року

За 8 днів січня, з яких п’ять (!) були вихідними, курс готівкового долара постійно змінювався, хоча і не набагато. Спершу долар подешевшав на 5 копійок в продажу і на 3 копійки в покупці – до 28,47 грн/долар і до 28,14 відповідно. Потім в перший робочий день Нового року – 4 січня – курс зріс на 6 копійок в продажу і відразу на 12 копійок в покупці. Тобто до 28,53 і 28,26 грн/долар.

Експерти звернули увагу на звуження при цьому спреду (різниця між курсами продажу і покупки) – з 33 до 26 копійок.

Це можна пояснити: на свята запаси готівкової валюти в банках і обмінниках зменшились, і фінансисти були готові купувати її дорожче, сподіваючись заробити на обігу. Але вже через день курс знову пішов вниз, потім вгору і на Різдво зупинився на 28,50 грн/долар. Спред при цьому різко розширився, досягнувши 38 копійок. Тобто здати долари можна було всього за 28,12 грн/долар.

Нацбанк за 8 днів поміняв офіційний курс усього двічі. На перший робочий день нового року, 4 січня, регулятор встановив курс 28,27 грн/долар. Тобто зберіг таким же, яким він був 31 грудня – 3 січня. Але вже 5 січня несподівано послабив гривню відразу на 16 копійок, до 28,43 грн/долар. А 6 січня зміцнив її на 3 копійки, до 28,40. Такий курс збережеться на всі чотири дні вихідних, плюс робочий понеділок 11 січня.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що на ситуацію з курсом вплинув локдаун.

Олександр Охріменко відзначив, що в перший же робочий день на міжбанківському валютному ринку почалися активні торги. При цьому фінансові спекулянти намагалися розгойдати курс, але зробити це не дозволив Нацбанк.

«Регулятор продав трохи валюти, але тим самим дав зрозуміти, що не допустить різкого зростання курсу долара. Тому безготівковий курс стабілізувався до вихідних на рівні 28,30 грн/долар», – аналізує Олександр Охріменко.

За словами експерта, готівковий ринок корелював з безготівковим слабо. Власники банків і особливо обмінних пунктів встановлювали курс, виходячи з попиту та пропозиції. Тому розкид як з купівлі, так і з продажу був більшим звичайного – в межах 50 копійок.

Олег Пендзин пояснив незвичайний сплеск активності на ринку відразу після Нового року тим, що багато бізнесменів хотіли розв'язати питання з продажем або купівлею валюти до настання локдауну. Продавці побоювалися зниження курсу долара, покупці – його зростання.

Андрій Шевчишин додав, що і населення допомогло зростанню курсу готівкового долара: через локдаун багато людей відклали поїздки на відпочинок до кращих часів і перевели заначки з гривні у валюту.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів на перший робочий тиждень, який, нагадаємо, виявиться 6-денним – відпрацьовуємо за вихідний в п’ятницю, 8 січня, в цілому збігаються. Всі впевнені в ослабленні гривні. Але в деталях відрізняються.

Олександр Охріменко чекає істотної девальвації гривні за робочу шестиденку. За його оцінками, готівковий курс буде в коридорі 28,50-29 грн/долар.

З ним згоден і Олег Пендзин, але за його розрахунками, девальвація гривні в період з 8 по 15 січня виявиться менш значною через локдаун.

«Гривня в готівковому продажі подешевшає зовсім небагато, в межах 10 копійок, або до 28,60 грн/долар», – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин більш обережний. За його словами, на початку тижня на міжбанку буде «розгойдування», але активність імпортерів через локдаун очікується невисокою.

«Головна інтрига – нерезиденти, покупці українських цінних паперів, – стверджує Андрій Шевчишин. – Якщо вони на найближчому аукціоні Мінфіну (12 січня) з продажу гривневих ОВДП виявлять активність, це не тільки зупинить девальвацію, але й може зміцнити гривню. Якщо активності не буде – продовжиться девальвація».

Поки експерт схиляється до того, що на готівковому ринку збережеться стабільність курсу – близько 28,50 грн/долар у продажу і близько 28,10 грн/долар в покупці.

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять почекати мінімум тиждень з інвестуванням у валюту і вже точно не здавати її за настільки низьким курсом без крайньої потреби.

«Ближче до кінця січня можливе зміцнення гривні, – не виключає Андрій Шевчишин. – Незабаром після інавгурації президента США Джозефа Байдена, який, як відомо, готовий проводити більш лояльну політику стосовно України, ніж його попередник, може бути приплив валютних кредитів, фінансової допомоги та інших інвестицій. Це посилить гривню і дозволить вкластися в долари за вигіднішим курсом, ніж зараз».

Джерело: Сегодня