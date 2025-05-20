Зеленський подав законопроєкт про створення двох нових судів замість ліквідованого ОАСК

Законопроєкт був поданий 19 травня та переданий на розгляд

ОАСК – ліквідований у 2022 році адмінсуд, що діяв у Києві, відомий численними скандалами

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про утворення двох нових спеціалізованих адміністративних судів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Законопроєктом пропонується утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Ці суди мають замінити Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК), який був ліквідований через численні звинувачення в корупції та ухваленні політично вмотивованих рішень.

Законопроєкт був поданий 19 травня та переданий на розгляд керівництву Ради.

У березні Володимир Зеленський підписав закон № 12368−1 про створення Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду (у другому читанні обранці змінили назву судів на Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд).

Згідно з пояснювальною запискою, основні завдання закону:

забезпечення ефективності та прозорості функціонування адміністративного судочинства;

усунення конфлікту інтересів;

мінімізація можливих корупційних ризиків у діяльності судів;

підвищення рівня доступу громадян до правосуддя;

реорганізація адміністративних судів для підвищення якості розгляду адміністративних справ та забезпечення більш справедливого судового процесу.

Раніше «Главком» вже поспілкувався з експертами, політиками та представниками Мін’юсту, які одностайно зійшлися на тому, що прийняття законопроєкту №12368-1 – проміжний успіх.

До слова, ОАСК був відомий скандальними рішеннями. Так, у грудні 2013 року зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану. Починаючи з кінця 2014-го, ОАСК задовольнив сотні позовів люстрованих прокурорів та чиновників, змушуючи державні інституції виплачувати їм солідні компенсації.

У 2017 році Окружний адмінсуд визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину ексміністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2021 році суд зобов’язав Міністерство освіти переглянути опис Революції гідності у підручниках історії України.