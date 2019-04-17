У центрі Києва поліція заблокувала активістку, яка клеїла наліпки проти Зеленського (фото, відео)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Активістку після вибачень відпустили

Сьогодні, 17 квітня, на вулиці Шовковичній, 14 поліція заблокувала активістку, яка на огорожі біля будинку наклеїла наліпки, зміст якої можна розцінювати, як агітацію проти кандидата в президенти Володимира Зеленського.

«Зачем воевать, если можно стать на колени. Зе!команда», - написано на листівці.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місці події присутні, зокрема, народний депутат Сергій Висоцький, відомий гуморист Дмитро Чекалкін.

Активістку блокують п’ять поліцейських. Вони викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські повідомили керівнику слідчої групи, що затримання активістки відбулося згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На місце також прибули керівники Печерського управління поліції ГУНП у Києві Олександр Бартко і Віктор Столяр. Бартко запропонував активістці проїхати до відділку. Проте, йому не вдалося вирішити ситуацію на місці.

Столяр оголосив, що на порушницю буде складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте, пізніше поліцейські оголосили, що дії дівчини не є правопорушенням, і активістку після вибачень відпустили.

Нагадаємо, сьогодні активіста «Відсічі» Леоніда Овчаренка знову затримали за поширення інформації про кандидата в президенти Володимира Зеленського.

В організації повідомили, що затриманий активіст перебуває у райвідділі за адресою: просп. Перемоги, 109.

10 квітня Шевченківський суд міста Києва закрив обидва адміністративні провадження проти активіста громадського об'єднання «Відсіч» Леоніда Овчаренка.

Активіста Овчаренка 7 квітня, коли ще була заборонена передвиборча агітація, на Майдані Незалежності затримали правоохоронці «за незаконну агітацію» проти кандидата в президенти Володимира Зеленського та «непокору поліції». За словами активіста, він не роздавав листівки, їх мали забрати інші активісти, які в подальшому поширювали б їх після офіційного оголошення про проведення другого туру виборів.