У столичній підземці затримали чоловіка, що розклеював агітаційні листівки



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Правопорушником виявився 49-річний киянин Фото: Нацполіція

На порушника буде складено адміністративний протокол

На станції метро «Академмістечко» працівники поліції виявили чоловіка, котрий наклеїв у вагоні потягу плакат із політичною агітацією. Коли до правопорушника підійшов поліцейський, в руках він тримав ще одну листівку аналогічного змісту.

Для надання пояснень та з'ясування всіх обставин події чоловіка запросили до кімнати поліції на станції метро, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Встановлено, що правопорушник - 49-річний киянин. З його слів, листівки він самостійно роздрукував із мережі Інтернет та за допомоги клейкої стрічки встиг розмістити одну з них у вагоні, іншу листівку - вилучили правоохоронці.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень управління поліції в метрополітені.

На порушника буде складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, всі підрозділи МВС перейшли на посилений варіант несення служби. З 18 квітня будуть взяті під охорону виборчі дільниці. Всього до охорони громадського порядку під час другого туру виборів буде залучено 133 тис. 259 особового складу підрозділів МВС.