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Соратниця Порошенка пояснила, чому військовим важко повернутися до громадянського життя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Соратниця Порошенка пояснила, чому військовим важко повернутися до громадянського життя
Багато військових повертаються з психологічними травмами, що може вплинути на їхню здатність до працевлаштування
фото з відкритих джерел

Одна з головних проблем військовослужбовців, які повернулися додому, полягає в тому, що вони не можуть знайти роботу

Після повернення з війни військовослужбовці стикаються з численними викликами і проблемами, пов'язаними з поверненням до цивільного життя. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловила депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Никорак.

За словами Ірини Никорак, багато військових повертаються з травмами, які можуть бути фізичними, психологічними, що може вплинути на їхню здатність до працевлаштування та соціальної адаптації.

«Одна з головних проблем військовослужбовців, які повернулися додому, полягає в тому, що вони не можуть знайти роботу, що відповідала б їхнім бажанням, навичкам та досвіду, набутому в армії. Багато роботодавців не розуміють цінності, які вони можуть принести на робоче місце, і не хочуть брати на роботу людей, які мають досвід військової служби», – вважає депутатка від «Європейської солідарності».

Никорак зазначила, військовослужбовці повинні мати доступ до різних програм підтримки та послуг. «Наприклад, це можуть бути проєкти з професійної перекваліфікації та підготовки до нових професій, курси психологічної підтримки та консультацій, а також підтримка з боку волонтерських організацій та громадських ініціатив», – пояснює Ірина Никорак. 

Вона також наполягає, що  всі українські військовослужбовці мають отримувати достатню медичну допомогу та підтримку у вирішенні проблем, пов’язаних зі здоров’ям. «Також важливо розвивати підтримку для родин військовослужбовців, які можуть стикатися з важкими переживаннями та емоційними стресами під час періоду повернення військовослужбовців додому. Це цілий спектр заходів», – переконана депутатка.

Никорак також зазначила, що в Україні треба реформувати систему речового забезпечення в армії, тому що жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого.

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Теги: військові Ірина Никорак пільги

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