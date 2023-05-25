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Спартак Суббота втрапив у новий скандал: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Спартак Суббота втрапив у новий скандал: деталі
Чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу звинуватили в шахрайстві
фото з відкритих джерел

Так званий психотерапевт вирішив запатентувати «Подкаст-терапію»

Спартак Суббота подав заяву на реєстрацію торговельної марки «Подкаст-терапії» та логотипів і знову втрапив у скандал. Заявки на патентування з’явилися в Державній системі правової охорони інтелектуальної власності у першій половині квітня.

Автор логотипу Богдан Щербаков повідомив, що не давав згоду на використання своєї роботи й дізнався про це лише коли прочитав про факт реєстрації.

«Я дуже переживаю і боюся, що Спартак із цього зробить бізнес і наживатиметься на людях. Після викриття всіх деталей про Спартака я помітив, що він все більше додає мого логотипу всюди. Логотип дуже впізнаваний, але він асоціюється саме зі старим шоу, де їх було двоє, де все було окей, де ще ніхто не знав гіркої правди... Зараз усе змінилося, виявилася правда і Спартак продовжує свою діяльність. Постараюсь усіма своїми силами зробити так, щоб поширити цю історію в ЗМІ, щоб люди знали правду, бо те, що робить Спартак – це не дуже коректно стосовно людей, це не дуже коректно стосовно законів України», – написав Щербаков.

Логотип «Подкаст-терапії»
Логотип «Подкаст-терапії»

Крім того, Спартак (Олександр) Суббота також не може реєструвати торговельну марку «Подкаст-терапія» без згоди (або відмови від прав) початкового співавтора – Жені Яновича.

Варто зазначити, що після скандалу співведучий проєкту комік Євген Янович заявив, що більше не братиме участі в «Подкаст-терапії».

Після цього Спартак Суббота, попри те, що його звинувачують в шахрайстві, заявив, що продовжуватиме вести проєкт без колишнього товариша. Уже у травні так званий психотерапевт опублікував новий випуск «Подкаст-терапії» з новою співведучою.

Раніше «Главком» писав, що чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу, відео якого вірусяться в мережі та збирають мільйонні перегляди, звинуватили в шахрайстві. Субботу запрошували на телепрограми, стендапи та виступи в університетах як експерта в сфері психології та психотерапії. Тим часом проект «Свідомі» провів розслідування, яке мало результати, які шокують.

Розслідувач, психотерапевт Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак п’ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога.  Автор пише, що у Субботи може не бути медичної освіти, а також надає свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку Спартака у методах терапії.

Суббота має приватну практику. У 2021 році він був ведучим психологічного ток-шоу «Не бреши мені» на каналі Live, де у присутності глядачів розбирав події з життя відомих людей. У цьому ток-шоу Субботу представляли як психіатра.

До слова, скандальний «психолог» Суббота показав свої дипломи, проте Міносвіти заявило про підробку.

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