Спека та грози: прогноз погоди на 21 серпня

Сьогодні в Україні буде спекотна погода

Україну 21 серпня очікує ще один спекотний день з мінливою хмарністю. Більшість регіонів залишаться без опадів, проте на заході країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Про це інформує Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 15°C до 20°C, на узбережжі морів до 23°C. Вдень у західних областях очікується 29-34°C, на решті території збережеться сильна спека 35-37°C.

На Київщині також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 15-20°C, вдень підніметься до 35-37°C, у Києві до 35°C.

Нагадаємо, що 21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.