Кавуни стрімко дешевшають: ціни впали на третину за тиждень

Наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року

Ціни на цю соковиту ягоду стрімко падають, досягнувши позначки 3-8 грн за кг

Українські споживачі можуть радіти: сезон кавунів у розпалі, а ціни на цю соковиту ягоду стрімко знижуються. За даними аналітиків EastFruit, з початку серпня вартість кавунів на внутрішньому ринку впала на третину, і зараз середня ціна коливається від 3 до 8 грн за кг.

Чому кавуни дешевшають?

Основною причиною такого цінового обвалу є різке збільшення пропозиції кавунів. Сприятливі погодні умови сприяли багатому врожаю баштанних культур по всій Україні. Фермери активно збирають урожай, і ринок переповнений кавунами різних сортів та розмірів.

Проте, попит не встигає за пропозицією. Особливо це стосується великих кавунів, які не мають велику популярність у покупців. Гуртові компанії та роздрібні мережі змушені скорочувати закупівлі, щоб уникнути надлишків продукції.

Що чекати далі?

Аналітики прогнозують, що ціни на кавуни продовжать знижуватися найближчим часом. Це гарна новина для споживачів, які зможуть насолодитися смаком літньої ягоди за доступною ціною. Цікавий факт: Порівняно з початком серпня минулого року, кавуни зараз коштують на 60% дешевше. Це свідчить про те, що цьогорічний сезон може стати одним з найвигідніших для любителів кавунів.

Нагадаємо, що ціни на кавуни впали до мінімуму за три роки.

Раніше повідомлялося, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг.