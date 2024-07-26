Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли

Огірки зросли в ціні на 25%

Українці помітили значне подорожчання тепличних огірків. З початку тижня ціни на цей популярний овоч зросли в середньому на 25%, сягнувши 35-55 гривень за кілограм. Причина такого стрибка криється у сезонних особливостях виробництва. Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

«Ситуацію, що склалася, учасники ринку насамперед пов'язують із міжсезонним скороченням пропозиції тепличного огірка на ринку, оскільки чимало стаціонарних комбінатів вже завершили збирання врожаю першого обороту, тоді як до нового обороту планують взятися тільки в другій половині липня. Ті ж компанії, які продовжують вести реалізацію, практично щодня підвищують ціни, посилаючись на досить активні темпи збуту. Підтримку цінам також надає і обмежена пропозиція огірків відкритого ґрунту», – йдеться в повідомленні.

Багато тепличних господарств завершили збір першого врожаю і готуються до нового циклу, який розпочнеться лише в другій половині липня. Між цими періодами спостерігається традиційне скорочення пропозиції. До того ж, обмежена кількість огірків з відкритого ґрунту також вплинула на загальну ситуацію на ринку.

Експерти прогнозують, що ціни на тепличні огірки утримуватимуться на високому рівні до середини літа. Споживачам доведеться адаптуватися до нових реалій або шукати альтернативні овочі. Аграрії ж сподіваються, що новий сезон буде врожайним і дозволить стабілізувати ціни на ринку.

Раніше повідомлялося, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг.

Зазначимо, звільнена частина Херсонщини вже друге літо дає країні кавуни. Та якщо до великої війни область постачала на внутрішній ринок третину цієї баштанної культури, то нині обсяги значно скоротилися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла докторка сільськогосподарських наук, заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко.