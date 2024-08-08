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Спека та дощі: прогноз погоди на 8 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Спека та дощі: прогноз погоди на 8 серпня
На північному сході можуть бути короткочасні дощі
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Вдень у більшості регіонів України буде 27°C тепла

Сьогодні, 8 серпня, українців чекає черговий спекотний день, проте на північному сході країни можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території буде мінлива хмарність без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

 

Вночі синоптики прогнозують до 13-18°C, на півдні країни 17-22°C, в Карпатах 8-13°C. Вдень буде тепліше температура підніметься 22-27°C, на півдні країни 26-31°C, в Карпатах 19-24°C. 

Спека та дощі: прогноз погоди на 8 серпня фото 1

У Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15-17°C, а вдень підніметься до комфортних 25-27°C. Загалом, погода буде сприятливою для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі. Проте, враховуючи спекотну денну температуру, рекомендується уникати тривалого перебування на сонці та вживати достатню кількість води.
 

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Теги: повітря вітер погода календар

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