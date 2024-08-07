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7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Лелеки починають відлітати: очікується холодна осінь
фото: depositphotos.com

Сьогодні варто відкласти важку роботу та присвятити час молитві та духовним роздумам

7 липня відзначається День малини з вершками у США, День професійного спікера, День маяка. Віряни вшановують пам'яті святого преподобного мученика Дометія.

День малини з вершками у США

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7 серпня у США відзначають День малини з вершками (Raspberry Cream Pie Day). Це свято присвячене одному з найулюбленіших літніх десертів американців – ніжному пирогу з малиною та вершками.

День малини з вершками – це чудова нагода насолодитися цим смачним десертом, приготувати його самостійно за традиційним рецептом або експериментувати з різними варіаціями. Можна відвідати місцеві кондитерські та пекарні, де пропонують різноманітні пироги з малиною та вершками, або влаштувати домашню вечірку з друзями та родиною, пригостивши їх цим чудовим десертом.

Малина з вершками – це не лише смачне, а й корисне поєднання. Малина багата на вітаміни, антиоксиданти та клітковину, а вершки додають десерту ніжності та кремової текстури. Тож не пропустіть нагоду відсвяткувати День малини з вершками та насолодитися цим чудовим десертом!

День професійного спікера

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

7 серпня світ відзначає День професійного спікера – свято, що об'єднує тих, хто володіє мистецтвом публічних виступів. Цей день підкреслює важливість ораторського мистецтва в нашому житті та відзначає тих, хто не боїться виступати перед аудиторією, ділитися знаннями та надихати інших.

Ідея святкування виникла через розуміння того, як публічні виступи впливають на наше життя. Професійні спікери долають страх сцени, використовуючи свої навички, щоб передавати інформацію, навчати та мотивувати.

День професійного спікера – це чудова нагода для саморозвитку та подолання власних бар'єрів. Відвідуйте семінари та тренінги, виступайте на сцені, діліться своїми історіями успіху та невдачами – все це допоможе вам розвинути свої ораторські здібності та надихнути інших. 

День маяка

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7 серпня у світі відзначають День маяка (National Lighthouse Day). Це свято було започатковане у США у 1989 році на честь важливої ролі маяків у морській навігації та безпеці мореплавства.

Маяки – це не просто величні споруди на березі моря, вони є символами надії, безпеки та людської винахідливості. Протягом століть маяки допомагали морякам знаходити шлях додому, попереджали про небезпеки та рятували життя.

У День маяка у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи, присвячені цим унікальним спорудам. Відвідувачі можуть піднятися на маяки, дізнатися про їхню історію та роботу, насолодитися захопливими краєвидами та зробити незабутні фотографії.

День маяка – це чудова нагода віддати шану цим важливим навігаційним спорудам та людям, які їх обслуговують, а також насолодитися романтикою моря та історією мореплавства.

Яке сьогодні релігійне свято

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Православні християни відзначають день пам'яті святого преподобного мученика Дометія. Він народився в Персії у поганській родині, але прийняв християнство та покинув рідне місто, рятуючись від переслідувань.

Дометій присвятив своє життя Богу, ставши монахом та ведучи аскетичний спосіб життя. Він жив у монастирі, а потім у пустелі біля міста Нісібіс, постійно молячись та постячись.

Святий Дометій прославився своїми чудесами та зціленнями, що привертало до нього багатьох людей. Його проповіді допомогли багатьом прийняти християнство.

Під час гонінь на християн за імператора Юліана Відступника, Дометій був схоплений та страчений за свою віру. Він прийняв мученицьку смерть, залишаючись вірним Христу до кінця.

Сьогодні віряни вшановують пам'ять святого Дометія, моляться йому та просять його заступництва.

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Що не можна робити цього дня

  • Важливо зберігати душевну чистоту та уникати сварок, образ та конфліктів.
  • Рекомендується відкласти важку роботу та присвятити час молитві та духовним роздумам.
  • У народі вважається, що лелеки приносять щастя та благополуччя, тому їх не можна ображати чи турбувати.

Народні прикмети

  • Лелека стоїть на одному місці: обіцяє багатий урожай.
  • Ранковий туман швидко розсіюється: віщує гарну погоду протягом дня.
  • Багато жолудів на дубі: вказує на теплу зиму.
  • Лелеки починають відлітати: очікується холодна осінь.

Пам’ятні події 7 липня

  • 1888 – знаходять першу жертву Джека-Різника;
  • 1918 – Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписують договір про кордони;
  • 1920 – у Варшаві підписують українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;
  • 1942 – висадженням військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;
  • 1960 – Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;
  • 1964 – у США ухвалюють Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;
  • 1970 – проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;
  • 1993 – частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;
  • 1998 – терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких гине 258 людей;
  • 2000 – японці винаходять водневий електромобіль;
  • 2008 – починається російсько-грузинська війна;
  • 2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» начебто закинутих з материкової України до Криму.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

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Теги: свята свято Україна церква православна церква

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