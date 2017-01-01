Співачка Приходько дала визначенням тим, хто нині аплодує Ані Лорак в Україні

Приходько закликає не підтримувати українських співаків, які дають гастролі в Росії

Співачка Анастасія Приходько впевнена: люди, які аплодують Ані Лорак в Україні — забули, що нині у нас йде війна і гинуть хлопці. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому». «Зараз вже не може бути компромісів. Або ми воюємо і відповідно реагуємо на російських «гастролерів», або не реагуємо і заплющуємо



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Фото з відкритих джерел Співачка Ані Лорак

Приходько закликає не підтримувати українських співаків, які дають гастролі в Росії

Співачка Анастасія Приходько впевнена: люди, які аплодують Ані Лорак в Україні — забули, що нині у нас йде війна і гинуть хлопці. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Зараз вже не може бути компромісів. Або ми воюємо і відповідно реагуємо на російських «гастролерів», або не реагуємо і заплющуємо очі на війну. Нині у нас йде війна і гинуть хлопці, ми повинні про це пам’ятати. Але дуже багато людей, напевно, про це забули, коли стояли і плескали в долоні (під час виступу Ані Лорак у палаці «Україна» – «Главком»)», — говорить Приходько.

Співачка також зазначає, що потрібно, «аби і артисти з Росії не могли сюди їздити – ті, які підтримували анексію Криму, підтримують «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо, у листопаді Приходько гостро відреагувала на несподівану участь Ані Лорак у одному з концертів у Палаці «Україна».

Раніше повідомлялося, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Анастасія Приходько категорично відмовилася від виступів у Росії. Співачка гостро критикує українських артистів, які їздять на заробітки до країни-агресора. Так само вона засуджує російських артистів–«кримнашистів», які порушували закони України і висловлювалися на підтримку загарбницької політики Путіна. Зараз, як ідеться на веб-сторінці співачки, вона записує патріотичні пісні і виступає з концертами у зоні АТО.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Анастасія Приходько: Люди, які аплодували Ані Лорак, забули, що у нас війна і гинуть хлопці