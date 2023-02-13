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Споживання зростає: «Укренерго» повідомило, яка ситуація зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Споживання зростає: «Укренерго» повідомило, яка ситуація зі світлом
фото ілюстративне

Відсутність дефіциту пояснюється підключенням додаткових енергоблоків на декількох теплових електростанціях

Після вихідних в Україні, поступово зростає споживання електроенергії, що є традиційним для початку робочого тижня. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Про повідомляє пресслужба «Укренерго».

Відсутність дефіциту пояснюється підключенням додаткових енергоблоків на декількох теплових електростанціях, внаслідок чого зросло виробництво електроенергії.

«Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини», – пише пресслужба.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання поки що не доводились до областей, а заміри споживання проводяться відповідно до графіка.  «Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у місті Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання», – додає «Укренерго».

Як повідомлялося, у понеділок, 13 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не відключатимуть світло. 

Теги: енергетика електроенергія Укренерго

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