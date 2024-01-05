Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін

Експерт розповів, чим Путін може лякати НАТО без використання ядерної зброї

Ракета «Циркон» дозволить російському диктатору Володимиру Путіну лякати НАТО, не використовуючи при цьому ядерну зброю. Таку думку висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому».

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«На чорний день» та для боротьби з НАТО у них є Х-101 і «калібри» – це найбільш сучасні ракети з найбільшою дальністю і найменшою висотою польоту. Оці заходи Х-101 у зону Польщі – це якраз промацування реакції «натовців» на ці штуки. Думаю, так само, як вони раніше гралися з ядерними загрозами, тепер будуть гратися з цими ракетними забавками. Мені цікаво, коли дійдуть до крайнього варіанта – ракети «Циркон», яка також вважається гіперзвуковою і призначена для запусків з морських платформ», – зазначив експерт.

Згурець нагадав, що у РФ було декілька випробувань «Циркону», після чого настала тиша. Далі були заяви щодо його приймання на озброєння у 2022 році, але потім знову була пауза.

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Директор Defense Express підкреслив, що ракета «Цикрон» – те, що дозволить Путіну, «не використовуючи ядерну зброю, «розмахувати» та лякати гіперзвуком в новому форматі».

Циркон – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

До слова, з початку повномасштабної війни в Україні до Росії було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включно з понад сотнею снайперських гвинтівок, а також майже вісім мільйонів патронів від американських та європейських виробників.

Раніше ми повідомляли, що у російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.