Росія сьогодні вбила 12 цивільних українців, ще 76 постраждали

Ворог почав обстріл ще вдосвіта

Ворог масовано обстріляв Україну. Міністерство внутрішній справ підрахувало кількість загиблих та поранених.

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Київ

Під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло дві особи, 18 травмовано.

Львівська область

Завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. Одна людина загинула, дев'ятеро поранених.

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Дніпропетровська область

Ворог влучив по торговому центру. Загинуло п'ятеро та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток.

Одеська область

Є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом дві людини загинуло, 15 поранено.

Харківська область

Ворог почав обстріл ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Запорізька область

Окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. Одна людина загинула, 10 поранено.

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У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці долучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні – гасять пожежі, рятують, підтримують потерпілих. Працюють психологи ДСНС та поліції.

Раніше повідомлялося, що російські терористи випустили по Україні близько 110 ракет.

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

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Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.