Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було вбито або поранено понад 300 тис. російських солдатів

Президент РФ Володимир Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України. Про це заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії в ООН Фергус Екерслі.

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Під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН Екерслі розповів, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні було вбито або поранено понад 300 тис. російських солдатів. Це в рази більше, ніж за десять років радянської окупації Афганістану.

«Зараз президент Путін планує призвати ще 170 тисяч, як гарматне м'ясо для війни свого уряду. Важко зрозуміти, наскільки продовження агресії російського уряду відповідає інтересам російського народу», – зазначив представник Великої Британії.

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Він також закликав продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку для захисту території.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія втратила майже 90% військ, які мала до вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові. Таким чином чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тис. осіб.

До слова, Інститут вивчення війни пояснив, що означає указ Путіна про збільшення армії РФ.