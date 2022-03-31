Пам'ятайте про всіх героїв, які зараз боронять Маріуполь
Наші воїни демонструють дива героїзму та виявляють свої неймовірні професійні якості
Мовою оригіналу
Когда мы говорим про Мариуполь, то часто слышим про полк «Азов», но незаслуженно не упоминают и всех остальных. А Марик держат сейчас не только «азовцы».
В Мариуполе утилизацией оккупантов заняты 501 обмп, 36 бригада, пехота, нацгвардия, патрульная полиция, погранцы, ССО и многие другие. Каждый день они шинкуют оккупантов и защищают город. Все они очищают украинскую землю от рашистов, кадыровцев, сепаратистов и остального залетного биомусора.
Каждый день под их огнем в Мариуполе горят БМП и танки рашистов, каждый день наши воины делают все, чтоб оккупанты наполняли собой целлофановые пакеты, каждый день они успешно прорежают ряды манкуртов.
Оборона Мариуполя – это совместный подвиг объединенных сил, которые ежедневно успешно противостоят силам противника. И каждый из них на своей позиции не дает оккупантам достигнуть желаемого результата. В этих условиях наши воины творят чудеса героизма и проявляют свои невероятные профессиональные качества. Все они герои и они творят новую историю.
Помните обо всех и о каждом! Помните о всех воинах! О морпехах и азовцах, погранцах и СБУ, о патрульных и пехоте, о нацгвардии и добровольцах. Объединенными усилиями они отбивают атаки врага и не сдают Мариуполь. Они реальные герои нашего времени и пример для подражания! Слава воинам Украины! И вечный почет героям пишущим сегодня новейшую историю Украины!
Джерело: блог Борислава Берези