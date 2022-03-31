Пам'ятайте про всіх героїв, які зараз боронять Маріуполь

Наші воїни демонструють дива героїзму та виявляють свої неймовірні професійні якості

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Когда мы говорим про Мариуполь, то часто слышим про полк «Азов», но незаслуженно не упоминают и всех остальных. А Марик держат сейчас не только «азовцы».

В Мариуполе утилизацией оккупантов заняты 501 обмп, 36 бригада, пехота, нацгвардия, патрульная полиция, погранцы, ССО и многие другие. Каждый день они шинкуют оккупантов и защищают город. Все они очищают украинскую землю от рашистов, кадыровцев, сепаратистов и остального залетного биомусора.

Каждый день под их огнем в Мариуполе горят БМП и танки рашистов, каждый день наши воины делают все, чтоб оккупанты наполняли собой целлофановые пакеты, каждый день они успешно прорежают ряды манкуртов.

Оборона Мариуполя – это совместный подвиг объединенных сил, которые ежедневно успешно противостоят силам противника. И каждый из них на своей позиции не дает оккупантам достигнуть желаемого результата. В этих условиях наши воины творят чудеса героизма и проявляют свои невероятные профессиональные качества. Все они герои и они творят новую историю.

Помните обо всех и о каждом! Помните о всех воинах! О морпехах и азовцах, погранцах и СБУ, о патрульных и пехоте, о нацгвардии и добровольцах. Объединенными усилиями они отбивают атаки врага и не сдают Мариуполь. Они реальные герои нашего времени и пример для подражания! Слава воинам Украины! И вечный почет героям пишущим сегодня новейшую историю Украины!

Джерело: блог Борислава Берези

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