У Китаї розквітло гігантське латаття: дітлахи не приховують захвату (фото)
Китайські діти могли посидіти на листі рослини
Гігантські латаття викликали захоплення маленьких відвідувачів Уханьського ботанічного саду. Про це пише China Daily.
У ботанічному саду Уханя це диво використали на радість місцевій малечі: дітям вагою до 35 кг дозволили залазити на такі латаття у місцевому ставку, а батьки радісно робили фото на згадку.
Розвага припала до душі відвідувачам. Люди вишиковуються в черзі, щоб зробити незвичайне фото або просто посидіти в лататті.
Цікаво, що аби нічия радість точно не затьмарилася випадковим падінням у воду, адміністація ботсаду листя зміцнила його дисками з пінопласту.
Нагадаємо, авторка українського YouTube-каналу «У гостях у Тані», яка розповідає про садівництво й городні роботи, нещодавно повідала, як варто доглядати за трояндами, аби вони довго тішили рясним цвітом.
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