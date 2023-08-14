У Китаї розквітло гігантське латаття: дітлахи не приховують захвату (фото)

Китайські діти могли посидіти на листі рослини

Гігантські латаття викликали захоплення маленьких відвідувачів Уханьського ботанічного саду. Про це пише China Daily.

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Вікторія Амазонська – водна рослина родом з Південної Америки. Її листя може сягати трьох метрів у діаметрі. Листя впевнено тримається на поверхні води, навіть якщо на нього поставити кілька десятків кілограмів.

У ботанічному саду Уханя це диво використали на радість місцевій малечі: дітям вагою до 35 кг дозволили залазити на такі латаття у місцевому ставку, а батьки радісно робили фото на згадку.

Розвага припала до душі відвідувачам. Люди вишиковуються в черзі, щоб зробити незвичайне фото або просто посидіти в лататті.

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Цікаво, що аби нічия радість точно не затьмарилася випадковим падінням у воду, адміністація ботсаду листя зміцнила його дисками з пінопласту.

Нагадаємо, авторка українського YouTube-каналу «У гостях у Тані», яка розповідає про садівництво й городні роботи, нещодавно повідала, як варто доглядати за трояндами, аби вони довго тішили рясним цвітом.