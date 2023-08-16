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Хвилина мовчання: згадаймо 7-річного Максима Жарія та його маму, які загинули у Вінниці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо 7-річного Максима Жарія та його маму, які загинули у Вінниці
Максим Жарій загинув від ракетного удару ворога
фото з відкритих джерел

Дитина та мама приїхали зі свого села до міста на медичний огляд у лікарню

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Жарія та його маму.

7-річний Максим Жарій загинув 14 липня 2022 року внаслідок ракетного удару росіянами по центру Вінниці. Загалом від цієї атаки загинуло понад два десятки людей, близько сотні зазнало поранення.

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Лікарка-стоматолог Вікторія Рекута та її син Максим Жарій
фото з відкритих джерел

У той день хлопчик зі своєю мамою Вікторією Рекутою приїхали з села Мала Мочулка до Вінниці. Вони мали пройти медичний огляд і на момент обстрілу перебували у клініці.

35-річна Вікторія Рекута
35-річна Вікторія Рекута
фото з відкритих джерел

Вікторія Рекута останні 10 років проживала у містечку Теплик, що на Вінниччині. «Вона була дуже гарним фахівцем, до неї їздив весь район. Раніше працювала у лікарні, а зовсім нещодавно відкрила приватний кабінет, про який давно мріяла. У Вінницю вони приїхали спеціально на прийом до медичного центру. Їх привіз туди чоловік Вікторії, вітчим Максима. Висадив їх біля клініки, а сам поїхав у справах. Вони були записані на прийом о 10:45. Тільки зайшли до клініки – і одразу стався вибух», – зауважила знайома родини.

Мама та син загинули на місці
Мама та син загинули на місці
фото з відкритих джерел

Майже добу рідні та знайомі розшукували Максима з його мамою. Але, на жаль, дива не сталось. Тіла Максима та його мами так сильно обгоріли, що були упізнані лише за ДНК-тестами. Громада села Мала Мочулка, із якої родом Вікторія, з жалем і жахом сприйняла цю новину.

Максим був доброю та розумною дитиною
Максим був доброю та розумною дитиною
фото з відкритих джерел

«Страшна звістка сколихнула всіх жителів нашої громади…14 липня загинула жителька с. М.Мочулка, лікар-стоматолог нашої лікарні Вікторія Рекута та її синочок Максим. На час ракетного обстрілу, який завдали нелюди, рашисти по клініці «Нейромед», Віка з сином Максимом на той час були всередині. Рашисти забрали життя прекрасного лікаря, чудової матері, прекрасної людини та її сина Максима», – написали в громаді рідного села Максимка.

7-річний Максим Жарій
7-річний Максим Жарій
фото з відкритих джерел

«І Віка, і її син були чудовими людьми. Віка дуже багато займалася з Максимом, вкладала у його виховання всю душу. Попри розлучення з батьком Максима, вони зберегли добрі стосунки. І в неї, і в колишнього чоловіка Максим був єдиною дитиною. Колишні свекруха та свекор обожнювали Віку, називали її «наша Вікуся», – розповіла знайома родини.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть діти дитина Вінниця

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