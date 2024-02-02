Стрітення Господнє: привітання, листівки та вірши

Стрітення Господнє – одна з важливих подій земного життя Ісуса Христа – його зустріч із праведним старцем Симеоном

За новим церковним календарем, на який від 1 вересня 2023 року перейшли УГКЦ та ПЦУ, деякі релігійні свята отримали нові дати святкування. Відтак цьогоріч Стрітення Господнє ми святкуємо 2 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення Господнє – одна з важливих подій земного життя Ісуса Христа – його зустріч із праведним старцем Симеоном. Це стало уособленням єдності Старого та Нового Завітів.

Коли маленькому Ісусу виповнилося 40 днів з народження, Марія та Йосиф принесли його до Єрусалимського храму. У святині на них уже чекав Симеон Богоприємець, який і став символом народу. Він жив майже 300 років, очікуючи зустрічі з Ісусом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щойно він узяв малюка на руки, то одразу помер. Цим він визнав у Христі Визволителя, про якого йшлося у пророцтві.

Традиції та вірування

У цей день освячували воду. Також на покутті поруч з іконами ставили свічки для захисту.

На Стрітення здавна ходили у церкву. А, повертаючись, проводили час у молитві. Вважали, що вода, освячена на Стрітення, як і на Водохреща, вилікує від недуг та хвороб.

За цим днем пророкували, яким влітку буде врожай:

Будь ласка, читайте текст після реклами

якщо за вікном тихо, ясно та сонячно – врожай буде багатим.

якщо сніг тане і на полях відлига – зима буде довгою.

Що не можна робити на Стрітення:

лаятися і лихословити;

важко працювати;

займатися рукоділлям, виносити сміття, рубати дерева;

сумувати, вдаватися до зневіри;

зловживати алкоголем.

Привітання у віршах та прозі

У день побаченої днини -

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

фото з відкритих джерел

***

У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.

фото з відкритих джерел

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров`я добавляє!

Фото: УНІАН

***

У цей день хочеться побажати тільки найсвітлішого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.

Фото: Pinterest

***

Ми святкуємо Стрітення —

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ісуса в храм входження,

Молитвою чистою, радісною,

Ми свято освятимо!

Бажаю славному люду,

Святому православному,

Щоб світлим почуттям, милостивим

Наповнилися серця!

Днів християнських праведних,

Вчинків тільки правильних,

Молитвою щирою шануйте

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всевишнього Творця!

Фото: Pinterest

***

Зі Стрітенням Господнім! Нехай із Вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай у серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Нагадаємо, що цього року Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким, зокрема Різдво святкували 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

Читайте також: Стрітення, день пам’яті Ярослава Мудрого: головні церковні свята у лютому