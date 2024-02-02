Стрітення Господнє: привітання, листівки та вірши
Стрітення Господнє – одна з важливих подій земного життя Ісуса Христа – його зустріч із праведним старцем Симеоном
За новим церковним календарем, на який від 1 вересня 2023 року перейшли УГКЦ та ПЦУ, деякі релігійні свята отримали нові дати святкування. Відтак цьогоріч Стрітення Господнє ми святкуємо 2 лютого.
Стрітення Господнє: історія свята
Стрітення Господнє – одна з важливих подій земного життя Ісуса Христа – його зустріч із праведним старцем Симеоном. Це стало уособленням єдності Старого та Нового Завітів.
Коли маленькому Ісусу виповнилося 40 днів з народження, Марія та Йосиф принесли його до Єрусалимського храму. У святині на них уже чекав Симеон Богоприємець, який і став символом народу. Він жив майже 300 років, очікуючи зустрічі з Ісусом.
Щойно він узяв малюка на руки, то одразу помер. Цим він визнав у Христі Визволителя, про якого йшлося у пророцтві.
Традиції та вірування
У цей день освячували воду. Також на покутті поруч з іконами ставили свічки для захисту.
На Стрітення здавна ходили у церкву. А, повертаючись, проводили час у молитві. Вважали, що вода, освячена на Стрітення, як і на Водохреща, вилікує від недуг та хвороб.
За цим днем пророкували, яким влітку буде врожай:
- якщо за вікном тихо, ясно та сонячно – врожай буде багатим.
- якщо сніг тане і на полях відлига – зима буде довгою.
Що не можна робити на Стрітення:
- лаятися і лихословити;
- важко працювати;
- займатися рукоділлям, виносити сміття, рубати дерева;
- сумувати, вдаватися до зневіри;
- зловживати алкоголем.
Привітання у віршах та прозі
У день побаченої днини -
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.
***
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров`я добавляє!
***
У цей день хочеться побажати тільки найсвітлішого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.
***
Ми святкуємо Стрітення —
Ісуса в храм входження,
Молитвою чистою, радісною,
Ми свято освятимо!
Бажаю славному люду,
Святому православному,
Щоб світлим почуттям, милостивим
Наповнилися серця!
Днів християнських праведних,
Вчинків тільки правильних,
Молитвою щирою шануйте
Всевишнього Творця!
***
Зі Стрітенням Господнім! Нехай із Вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай у серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.
Нагадаємо, що цього року Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким, зокрема Різдво святкували 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.
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