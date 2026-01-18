Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 19 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 19 січня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського

19 січня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Макарія Єгипетського, відомого також як Макарій Великий. Це свято присвячене одному з найвидатніших отців пустелі, чия мудрість та аскетичне життя стали фундаментом для всього християнського чернецтва.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського

Яке релігійне свято відзначається 19 січня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Макарій народився близько 301 року в Нижньому Єгипті. За наполяганням батьків він одружився, але невдовзі овдовів і вирішив присвятити життя Богу. Після смерті батьків він роздав майно бідним і пішов у пустелю, де став учнем Антонія Великого.

Понад 60 років Макарій провів у Скитській пустелі в суворих постах та молитвах. За свою лагідність та духовні подвиги він отримав від Бога дар зцілення, прозорливості та навіть воскресіння мертвих. Преподобний залишив по собі потужний духовний спадок у вигляді 50 бесід, які досі є джерелом натхнення для вірян. Макарій Великий вчив, що головна мета християнина – очищення серця та здобуття благодаті Святого Духа.

Цього ж дня також вшановують пам'ять преподобного Макарія, посника Києво-Печерського, та святителя Марка Ефеського.

Молитви дня

О, преподобний отче Макарію! Ти, що в пустелі Скитській у пості та молитві життя своє провів, нині перед престолом Всевишнього стоїш. Моли Господа Бога, щоб дарував нам ласку Свою, зміцнив нас у вірі та захистив від усякого зла. Навчи нас, святий отче, справжнього покаяння та чистоти серця, щоб і ми сподобилися Царства Небесного. Допоможи нам у хворобах і скорботах наших, і нехай заступництво твоє буде для нас надійною опорою.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 19 січня називали «Макарія-весновказівника». Вважалося, що саме цього дня природа дає перші знаки про наближення тепла:

  • Ясний і сонячний день – чекайте на ранню та дуже теплу весну.
  • Почалася хуртовина – весна затримається, а на Масницю також буде сніжно.
  • На небі багато зірок – зима буде тривалою, а морозними будуть навіть перші дні березня.
  • Відлига на Макарія – до швидкого танення снігів.

Наші предки вірили, що цей день є надзвичайно вдалим для нових починань, особливо якщо вони пов'язані з допомогою іншим людям. Водночас не радили займатися важкою працею, щоб не провести весь рік у виснажливих клопотах.

