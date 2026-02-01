1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 1 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 лютого у світі відзначають Міжнародний день десерту. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Трифона.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 лютого 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день десерту

1 лютого кожного року світ відзначає цікаве та смачне свято – Міжнародний день десерту (International Dessert Day). Подія молода, «цифрова», не є офіційною, проте набирає значну популярність. Заснування Міжнародного дня десерту тісно пов’язане з революцією у світі домашньої кондитерської справи.

Свято Міжнародний день десерту започаткувала американський кондитер та за сумісництвом блогер Енджі Дадлі, більш відома в мережі під ніком Bakerella. У 2008 році вона створила і популяризувала новий вид десерту, який буквально підірвав інтернет — кейк-поп (cake pop) кейк-поп (цукерка на паличці, аналог відомого чупа-чупсу). Енджі не зупиняла свою уяву, тому на світ з’явилося безліч варіацій кейк-попів, а згодом вона навіть написала цілу книгу на цю тему.

День Робінзона Крузо

День Робінзона Крузо (Robinson Crusoe Day) 1 лютого. Це день, присвячений відомому роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Цей день відзначається поєднанням захоплення літературним твором і критичного розгляду його основних тем.

День Робінзона Крузо був заснований у 1999 році на честь роману, який вперше був опублікований 25 квітня 1719 року. Вважається, що історія була натхненна реальним досвідом Олександра Селкірка, шотландського моряка, який роками виживав на безлюдному острові. Його пригоди захопили публіку, коли він повернувся до Лондона, і надихнули Дефо на написання роману.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Трифона

1 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Трифона, який народився в Малій Азії в III столітті. З дитинства він мав дар зцілення хворих та вигнання нечистої сили. За переказами, Трифон прославився тим, що врятував рідне селище від голоду, молитвою прогнавши шкідників із полів.

Під час гонінь на християн правителя Декія Трифона схопили та піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на муки, він не зрікся Христа і прийняв мученицьку смерть. В Україні святого Трифона традиційно вважають покровителем садівників і мисливців, а також моляться йому за благополуччя в родині.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Яке небо ввечері на Трифона – така і погода буде протягом усього лютого.

Якщо на небі багато зірок – весна прийде пізно.

Якщо йде сніг – весна буде дощовою.

На Трифона розпочався потужний снігопад – до гарного врожаю зернових.

У народі вважалося: «Який Трифон, такий і весь лютий».

Історичні події

1411 рік – укладають Торунський мирний договір, який завершив Велику війну;

1587 рік – англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік – в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік – німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну «арифметичну машину»;

1709 рік – команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік – виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей);

1893 рік – у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудували першу у світі кіностудію «Чорну Марію», в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік – у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні «Манон Леско»;

1896 рік – у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні «Богема»;

1907 рік – в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік – газета «Таймс» друкує перший у світі кросворд;

1935 рік – Ая-Софія у Стамбулі за указом Ататюрка відкривається як музей;

1946 рік – обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 рік – Угорщина стає республікою;

1951 рік – відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні у Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік – хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік – запускають «Експлорер-1», перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік – Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік – у Детройті (США) виходить перше число українського часопису «Детройтські новини»;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік – набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік – під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл «Колумбія», гинуть всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік – скасування смертної кари у Великій Британії; 2010 рік – 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів, фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Іменини

День ангела святкують: Петро, Микола, Тимофій, Василь, Давид, Анастасія.