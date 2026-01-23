Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва

Свята 24 січня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки

24 січня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Ксенії Римлянки. Це свято присвячене смиренню, глибокій вірі та аскетичному подвигу жінки, яка відмовилася від багатства заради служіння Богу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 січня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки

24 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святої Ксенії, яка жила у V столітті. Народившись у заможній римській родині під іменем Євсевія, вона була єдиною донькою знатного сенатора. Аби уникнути запланованого батьками шлюбу та присвятити себе Господу, вона таємно залишила дім разом із двома служницями.

Прибувши до міста Міласа в Карії, вона змінила ім'я на Ксенія (що означає «чужоземка» або «гостя») і заснувала жіночий монастир. Преподобна була відома своїм суворим постом, постійною молитвою та допомогою нужденним. Згідно з переказами, у день її смерті над монастирем з'явилося світле знамення у вигляді золотого вінця з хрестом, що свідчило про її святість.

Молитви дня

О, свята преподобна мати Ксеніє! Ти, що залишила земні багатства заради Небесного Царства, почуй нас у годину цю. Моли Христа Бога за спасіння душ наших, за мир у домівках наших та за зміцнення віри нашої. Допоможи нам, як і ти, нести свій хрест із терпінням і любов’ю, бути милосердними до ближніх та непохитними у випробуваннях. Навчи нас шукати справжньої радості у Господі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Ксенія-напівзимниця», бо вважали, що зима вже перевалила за середину. За прикметами 24 січня намагалися вгадати погоду на весну:

Яка Ксенія – така й весна (якщо сонячно – весна буде теплою, якщо хуртовина – холодною та пізньою).

Якщо на небі видно багато зірок – буде швидке потепління.

Високі та рідкі хмари віщують гарну погоду.

Цей день вважався переломним для запасів хліба та кормів: «Ксенія переламає зиму навпіл».

У народі цей день радили провести спокійно, уникаючи сварок та важкої праці, щоб не накликати негоду на своє господарство.