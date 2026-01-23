Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 24 січня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки

24 січня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Ксенії Римлянки. Це свято присвячене смиренню, глибокій вірі та аскетичному подвигу жінки, яка відмовилася від багатства заради служіння Богу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки

Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва фото 1

24 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святої Ксенії, яка жила у V столітті. Народившись у заможній римській родині під іменем Євсевія, вона була єдиною донькою знатного сенатора. Аби уникнути запланованого батьками шлюбу та присвятити себе Господу, вона таємно залишила дім разом із двома служницями.

Прибувши до міста Міласа в Карії, вона змінила ім'я на Ксенія (що означає «чужоземка» або «гостя») і заснувала жіночий монастир. Преподобна була відома своїм суворим постом, постійною молитвою та допомогою нужденним. Згідно з переказами, у день її смерті над монастирем з'явилося світле знамення у вигляді золотого вінця з хрестом, що свідчило про її святість.

Молитви дня

О, свята преподобна мати Ксеніє! Ти, що залишила земні багатства заради Небесного Царства, почуй нас у годину цю. Моли Христа Бога за спасіння душ наших, за мир у домівках наших та за зміцнення віри нашої. Допоможи нам, як і ти, нести свій хрест із терпінням і любов’ю, бути милосердними до ближніх та непохитними у випробуваннях. Навчи нас шукати справжньої радості у Господі.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Ксенія-напівзимниця», бо вважали, що зима вже перевалила за середину. За прикметами 24 січня намагалися вгадати погоду на весну:

  • Яка Ксенія – така й весна (якщо сонячно – весна буде теплою, якщо хуртовина – холодною та пізньою).
  • Якщо на небі видно багато зірок – буде швидке потепління.
  • Високі та рідкі хмари віщують гарну погоду.
  • Цей день вважався переломним для запасів хліба та кормів: «Ксенія переламає зиму навпіл».

У народі цей день радили провести спокійно, уникаючи сварок та важкої праці, щоб не накликати негоду на своє господарство.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Соборності України щорічно відзначається 22 січня
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
12 січня Тетянин день
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Для приготування салату «Олів’є» доведеться заплатити 406,87 грн
Індекс Олів’є. Як змінилася ціна популярного салату за 2025 рік
26 грудня, 2025, 15:12
Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах
Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах
30 грудня, 2025, 13:33
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
28 грудня, 2025, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва
30 грудня, 2025, 22:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
6 сiчня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
У Києві відбулося прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом
У Києві відбулося прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом
«Вчасно виїхали». Головний рабин України розповів, яке диво трапилося із родиною з Чернігівщини
«Вчасно виїхали». Головний рабин України розповів, яке диво трапилося із родиною з Чернігівщини
«Укрзалізниця» анонсувала нові поїзди на популярний маршрут
«Укрзалізниця» анонсувала нові поїзди на популярний маршрут
Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги
Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Сьогодні, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua