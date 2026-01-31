Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 1 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 1 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 1 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Трифона

1 лютого православна церква вшановує пам'ять святого мученика Трифона. Це свято присвячене великій силі молитви та непохитній вірі святого, який мав дар зцілення та захисту від зла.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Трифона

Яке релігійне свято відзначається 1 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

1 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Трифона, який народився в III столітті в Малій Азії в родині благочестивих християн. З юних років Трифон отримав від Бога дар чудотворення: він зцілював хворих та виганяв нечисту силу. Особливо він прославився тим, що врятував своє селище від голоду, молитвою прогнавши шкідників, які нищили посіви.

Коли за часів імператора Декія почалися жорстокі переслідування християн, Трифона схопили. Незважаючи на юний вік, він витримав найстрашніші тортури, але не зрікся своєї віри. Перед стратою святий молився, щоб Господь подав особливу благодать тим, хто буде закликати його ім'я на допомогу. Святий Трифон прийняв мученицьку смерть у 250 році. В Україні його традиційно вшановують як захисника полів та садів, а також помічника у вирішенні сімейних труднощів. Його віра залишила потужний приклад для багатьох поколінь.

Молитви дня

О, святий мученику Христовий Трифоне, швидкий помічнику всім, хто до тебе звертається! Почуй нині і повсякчас моління нас, недостойних рабів твоїх, що вшановують святу пам'ять твою. Ти, угоднику Божий, сам обіцяв перед виходом своїм із цього життя молитися за нас до Господа. Будь нам захисником від ворогів видимих і невидимих, від хвороб і скорбот. Ублагай Господа, щоб Він зберіг нас у мирі та благочесті, а будинки наші – у добробуті та любові.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають визначити характер майбутньої весни:

Яка погода на Трифона, таким буде і весь лютий.

Якщо на небі ввечері багато яскравих зірок – зима затягнеться, а весна буде пізньою.

Якщо почнеться потужний снігопад або хуртовина – весна буде дощовою та холодною.

Якщо навколо сонця видно коло – чекайте на різке потепління найближчими днями.

Цей день вважався сприятливим для примирення в сім'ї та прохань про щасливе заміжжя.

