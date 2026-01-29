29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 29 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 січня в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут. У світі відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. За церковним календарем віряни згадують перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День пам'яті Героїв Крут

Це пам'ятна дата, присвячена подіям 29 січня 1918 року, коли на залізничній станції Крути відбувся бій між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що нараховував близько 400 осіб. Подвиг крутян став символом незламності українського духу та самопожертви заради свободи. У цей день по всій країні проходять заходи з покладання квітів та молитви за полеглих воїнів усіх поколінь.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається щороку 29 січня. Головна мета події – проведення запобіжних заходів, спрямованих на запобігання загрози ядерної війни. В цей день лунають заклики, пов’язані з припиненням ядерного озброєння. До керівництва держав, які мають у своїх запасах атомну зброю, лунають заклики з необхідності її ліквідації. Тільки так можна уникнути будь-яких загроз, пов’язаних з розгортанням воєнних дій.

Міжнародний день пазлів та головоломок

Свято було засноване американськими виробниками ігор у 1995 році. Це чудовий привід зібратися всією родиною для вирішення складного квесту або складання великої картини з дрібних деталей, що чудово розвиває логіку та терпіння.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

Святий Ігнатій був учнем апостола Івана Богослова та другим єпископом Антіохійським. За переказами, саме його маленьким тримав на руках Ісус Христос, звідси й ім’я «Богоносець». У 107 році за віру в Христа його було кинуто на поталу левам у Римі. Його мощі, які вціліли, християни перенесли до Антіохії, а згодом вони знову повернулися до Рима. Це свято нагадує вірянам про незламність віри перед обличчям смерті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 29 січня часто буває мінлива погода:

Якщо в цей день спостерігається відлига – чекайте на ранню, але затяжну весну;

Північний вітер віщує, що скоро почнеться потужний мороз;

Якщо дим із димаря йде стовпом – до морозної та сухої погоди;

Місяць яскравий і з крутими «рогами» – до похолодання.

Історичні події

1710 – указ про офіційне введення російського цивільного алфавіту. Церква продовжує користуватися старослов'янським алфавітом.

1805 – підписано указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого (після Львівського університету) університету сучасної України.

1856 – королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни – «Хрест Вікторії».

1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

1896 – американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1896 – відбулися перші випробування англійського танка.

1918 – відбувся бій під Крутами.

1918 – у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.

1921 – на конференції у Парижі країни-переможці в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини – 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років.

1922 – під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб. 1929 – у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.

1947 – у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря – 26,7 градуса морозу.

1978 – Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.

1996 – президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.

2002 – президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею «Віссю зла».

Іменини

День ангела святкують: Іван, Максим, Петро, Георгій, Ігнатій.